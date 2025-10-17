Новини
Рандал Коло Муани на прага на първи мач за Тотнъм, докато контузиите продължават да тормозят "шпорите"

17 Октомври, 2025 20:22 444 0

Французинът вече тренира на пълни обороти с отбора

Рандал Коло Муани на прага на първи мач за Тотнъм, докато контузиите продължават да тормозят "шпорите" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Феновете на Тотнъм Хотспър може най-сетне да видят дългоочаквания дебют на френския нападател Рандал Коло Муани във Висшата лига този уикенд. В неделния сблъсък срещу Астън Вила, новото попълнение, привлечено под наем от Пари Сен Жермен през миналия месец, е сред основните кандидати за стартовия състав на "шпорите".

След като пропусна последните пет срещи заради травма, Коло Муани вече тренира на пълни обороти с отбора в продължение на две седмици. Мениджърът на Тотнъм, Томас Франк, изрази оптимизъм относно състоянието на нападателя: „Рандал изглежда все по-добре с всеки изминал ден. Той е готов да се включи и ще бъде сред опциите ни за предстоящия двубой. Това е отлична новина за всички в клуба.“

За съжаление, кадровите проблеми в състава на Тотнъм не стихват. Халфът Ив Бисума ще отсъства от терена за няколко седмици, след като получи травма на глезена по време на квалификациите за Световното първенство с националния отбор на Мали през октомври. Франк потвърди, че възстановяването му ще отнеме време и няма да може да разчита на него в близките мачове.

Списъкът с контузени играчи при "шпорите" продължава да расте. Освен Бисума, извън строя остават и Доминик Соланке, който се възстановява след лека хирургическа интервенция на глезена, както и ключови футболисти като Деян Кулушевски, Джеймс Мадисън, Раду Драгушин и Кота Такаи.

Общо седем основни състезатели са недостъпни за селекция, което поставя сериозни предизвикателства пред лондонския тим. Въпреки трудностите, Тотнъм продължава да се представя стабилно и заема трето място във временното класиране на Висшата лига с актив от 14 точки.


