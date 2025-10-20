Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мбапе реши трудна битка за Реал Мадрид след мач с два червени картона за Хетафе

Мбапе реши трудна битка за Реал Мадрид след мач с два червени картона за Хетафе

20 Октомври, 2025 06:44 313 0

  • реал мадрид-
  • победа -
  • хетафе -
  • ла лига-
  • килиан мбапе-
  • класирането -
  • барселона

Тимът на Шаби Алонсо влиза в „Ел Класико“ като лидер в Ла Лига

Мбапе реши трудна битка за Реал Мадрид след мач с два червени картона за Хетафе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид постигна трудна, но изключително ценна победа с 1:0 като гост на Хетафе в среща от деветия кръг на Ла Лига. В герой на мача отново се превърна Килиан Мбапе, който отбеляза десетия си гол за сезона и изведе „белите“ начело в класирането – две точки пред Барселона.

Двубоят на „Колисеум Алфонсо Перес“ започна по-добре за домакините, които още в първите минути поискаха дузпа за предполагаемо нарушение на Чуамени, но съдията подмина ситуацията. Хетафе демонстрира агресия и компактност в защита, докато Реал търсеше пролука чрез Мбапе, но французинът не успя да се възползва от няколко добри положения.

След почивката на терена се появи Винисиус, който внесе повече динамика в атаката на мадридчани, но и това не бе достатъчно, за да се стигне до гол. Моментът на истината настъпи в 76-ата минута, когато резервата на домакините Ален Ниом бе изгонен само секунди след включването си за груб фаул срещу Винисиус.

С човек повече Реал веднага натисна и поведе. Арда Гюлер изведе Мбапе зад защитата, а ударът на французина рикошира в гредата и се озова в мрежата за 1:0. Малко по-късно Хетафе остана и с девет души, след като Алекс Санкрис получи втори жълт картон.

В добавеното време резервата Камара можеше да поднесе изненадата, но Тибо Куртоа реагира блестящо и запази трите точки за Реал.

С този успех „кралете“ оглавяват таблицата с 24 точки, докато Хетафе заема 12-о място с 11. Пред тима на Шаби Алонсо предстои седмица на големи предизвикателства – в сряда домакинство на Ювентус в Шампионската лига, а в неделя от 17:15 ч. – дългоочакваното „Ел Класико“ срещу Барселона на „Сантяго Бернабеу“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ