Аморим след историческата победа на Анфийлд: Най-големият ми успех начело на отбора

Манчестър Юнайтед постигна драматична победа с 2:1 като гост на Ливърпул и записа първи успех на „Анфийлд“ от 2016 година насам. С този резултат тимът на Рубен Аморим сложи край на серия от девет поредни двубоя без победа срещу големия си съперник във Висшата лига (5 равенства и 4 загуби).

Това бе и първият случай от началото на сезона, в който „червените дяволи“ печелят два последователни шампионатни мача, което донякъде облекчи напрежението върху португалския треньор.

„Това е най-важната победа в моето време начело на Манчестър Юнайтед“, заяви Аморим след мача.

„Днес значи много, но утре ще са просто още три точки. Бих казал, че духът, който показахме, беше решаващ. Ако имаме такъв дух, можем да спечелим всеки мач.“

Въпреки успеха, гостите трябваше сериозно да се потрудят – Гакпо уцели гредата цели три пъти, а Ливърпул регистрира по-висок показател по очаквани голове (2.76 срещу 1.26).

„Работихме много върху статичните положения, защото знаехме, че тук те могат да решат мача“, допълни Аморим.

„Когато издържиш на натиска в началото, можеш да усетиш как напрежението се обръща срещу домакините. Това ще ни даде увереност за следващите седмици – за нас и за феновете ни.“

След победата португалецът насочи вниманието си към следващия двубой срещу Брайтън, но призна, че ще си позволи да се наслади на този успех:

„Беше добър ден. Ще го отпразнуваме, но утре вече мислим за следващия мач”.