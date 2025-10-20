Новини
Спорт »
Световен футбол »
Андриан Краев трябваше да бъде титуляр за Апоел (Тел Авив) срещу Макаби (Тел Авив), но дербито въобще не започна

Андриан Краев трябваше да бъде титуляр за Апоел (Тел Авив) срещу Макаби (Тел Авив), но дербито въобще не започна

20 Октомври, 2025 09:27 579 3

  • апоел тел авив -
  • макаби тел авив-
  • андриан краев-
  • фенове-
  • дерби-
  • ексцесии-
  • камъни-
  • сигнални ракети -
  • димни гранати-
  • терена-
  • полиция

Срещата не се игра заради ексцесии

Андриан Краев трябваше да бъде титуляр за Апоел (Тел Авив) срещу Макаби (Тел Авив), но дербито въобще не започна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Късно вечерта във вчерашния 19-и октомври (неделя) трябваше да се изиграе едно от традиционните дербита на израелския футбол между Апоел (Тел Авив) и Макаби (Тел Авив). Срещата бе очаквана и с вълнение от българските футболни фенове, тъй като от началото на сезон 2025/2026 Андриан Краев носи фланелката на Апоел. Той дори бе разпределен сред титулярите, но за съжаление не успя да покаже уменията си с коженото кълбо, пише sportal.bg.

Двубоят бе дългоочакван не само заради историческия заряд и градския сблъсък, но и защото двата отбора не бяха играли помежду си повече от година. Последното дерби на Тел Авив бе преди 20 месеца, през януари 2024 г. След това в края на този сезон Апоел изпадна от Лигат ХаАл и през следващата кампания 2024/2025 големите съперници не се срещнаха.

Така градът се готвеше за истински празник, а стадион “Блумфийлд” бе готов да посрещне възможно най-много запалянковци, които да изгледат мача на живо. Капацитетът на съоръжението побира почти 30 хиляди души, които създадоха страхотна атмосфера около 20:30 часа българско време, когато трябваше и да прозвучи първият съдийски сигнал.

22-мата футболисти и десетките хиляди фенове обаче така и не го чуха, защото последните нажежиха обстановката и застрашиха мирното провеждане на спортното събитие. Камъни, сигнални ракети и димни гранати полетяха към терена, а това е ранило включително полицаи, пише BTV, чиито екип е бил на място.

Според източника причината за хаоса е било решение на органите на реда, които не могли да обезпечат сигурността на двата отбора. При хвърлянето на пиротехниката към терена са пострадали трима полицаи, като един от тях е с леки обгаряния. Това накарало длъжностните лица да отложат началото на срещата, а след около половин час дискусии се стигнало и до преустановяването на двубоя.

В профилите на социалните мрежи на Апоел (Тел Авив) бяха публикувани и шокиращи снимки, демонстриращи сблъсъци между полиция и фенове.

Към момента нещата клонят повече към служебна загуба за Апоел и Краев, които бяха домакини на срещата, отколкото към провеждане на срещата без публика или друго компромисно решение. Все още не се споменава никъде какви други могат да бъдат наказанията за новаците в израелския елит – мачове без публика, отнемане на точки, лишаване от домакинство и др.

Това към момента само ще утежни международния имидж на израелския футбол, който загуби всякакъв възможен престиж през последните месеци. След атаката на групировката “Хамас” в Израел през есента на 2023 г. на територията на страната не се провеждат международни срещи. Оттогава военната обстановка ескалира сериозно и вече трети пореден сезон израелските отбори не могат да домакинстват в европейските турнири на собствените си стадиони. Освен това радикалните леви движения на Стария континент провеждат постоянни акции, които се опитват да дискредитират израелските клубове заради спекулациите за геноцид срещу палестинците в ивицата Газа. Настояванията са за изваждането им от надпреварите, подобно на руските отбори след военната агресия в Украйна през февруари 2022 г.

Така два мача от квалификационния цикъл за Мондиал 2026 с САЩ, Канада и Мексико в началото на този месец станаха заложници на протестни движения за свободна Палестина.

Първо, в Осло палестинските активисти направиха шествие с искане да не се състои квалификацията между Израел и Норвегия.

Няколко дни по-късно същото се повтори и в Удине, където в дните преди двубоя между Италия и Израел привържениците на радикални действия заплашиха, че ще прекратят мача.

През септември пък друга група крайни палестински протестиращи прекрачиха границите на допустимото и си позволиха да прекратят колоездачната обиколка на Испания, която завърши без победител.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    3 0 Отговор
    Авторе това вярно ли е което го пишеш ??? "Спекулациите за геноцид срещу палестинците в ивицата Газа"

    09:43 20.10.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Дербито трябваше да се играе на стадиона на побратимия Славия.

    10:14 20.10.2025

  • 3 От къде преписвате тия статии

    0 0 Отговор
    ,,Освен това радикалните леви движения на Стария континент провеждат постоянни акции, които се опитват да дискредитират израелските клубове заради спекулациите за геноцид срещу палестинците в ивицата Газа."

    10:22 20.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ