Андриан Краев трябваше да бъде титуляр за Апоел (Тел Авив) срещу Макаби (Тел Авив), но дербито въобще не започна

Късно вечерта във вчерашния 19-и октомври (неделя) трябваше да се изиграе едно от традиционните дербита на израелския футбол между Апоел (Тел Авив) и Макаби (Тел Авив). Срещата бе очаквана и с вълнение от българските футболни фенове, тъй като от началото на сезон 2025/2026 Андриан Краев носи фланелката на Апоел. Той дори бе разпределен сред титулярите, но за съжаление не успя да покаже уменията си с коженото кълбо, пише sportal.bg.

Двубоят бе дългоочакван не само заради историческия заряд и градския сблъсък, но и защото двата отбора не бяха играли помежду си повече от година. Последното дерби на Тел Авив бе преди 20 месеца, през януари 2024 г. След това в края на този сезон Апоел изпадна от Лигат ХаАл и през следващата кампания 2024/2025 големите съперници не се срещнаха.

Така градът се готвеше за истински празник, а стадион “Блумфийлд” бе готов да посрещне възможно най-много запалянковци, които да изгледат мача на живо. Капацитетът на съоръжението побира почти 30 хиляди души, които създадоха страхотна атмосфера около 20:30 часа българско време, когато трябваше и да прозвучи първият съдийски сигнал.

22-мата футболисти и десетките хиляди фенове обаче така и не го чуха, защото последните нажежиха обстановката и застрашиха мирното провеждане на спортното събитие. Камъни, сигнални ракети и димни гранати полетяха към терена, а това е ранило включително полицаи, пише BTV, чиито екип е бил на място.

Според източника причината за хаоса е било решение на органите на реда, които не могли да обезпечат сигурността на двата отбора. При хвърлянето на пиротехниката към терена са пострадали трима полицаи, като един от тях е с леки обгаряния. Това накарало длъжностните лица да отложат началото на срещата, а след около половин час дискусии се стигнало и до преустановяването на двубоя.

В профилите на социалните мрежи на Апоел (Тел Авив) бяха публикувани и шокиращи снимки, демонстриращи сблъсъци между полиция и фенове.

Към момента нещата клонят повече към служебна загуба за Апоел и Краев, които бяха домакини на срещата, отколкото към провеждане на срещата без публика или друго компромисно решение. Все още не се споменава никъде какви други могат да бъдат наказанията за новаците в израелския елит – мачове без публика, отнемане на точки, лишаване от домакинство и др.

Това към момента само ще утежни международния имидж на израелския футбол, който загуби всякакъв възможен престиж през последните месеци. След атаката на групировката “Хамас” в Израел през есента на 2023 г. на територията на страната не се провеждат международни срещи. Оттогава военната обстановка ескалира сериозно и вече трети пореден сезон израелските отбори не могат да домакинстват в европейските турнири на собствените си стадиони. Освен това радикалните леви движения на Стария континент провеждат постоянни акции, които се опитват да дискредитират израелските клубове заради спекулациите за геноцид срещу палестинците в ивицата Газа. Настояванията са за изваждането им от надпреварите, подобно на руските отбори след военната агресия в Украйна през февруари 2022 г.

Така два мача от квалификационния цикъл за Мондиал 2026 с САЩ, Канада и Мексико в началото на този месец станаха заложници на протестни движения за свободна Палестина.

Първо, в Осло палестинските активисти направиха шествие с искане да не се състои квалификацията между Израел и Норвегия.

Няколко дни по-късно същото се повтори и в Удине, където в дните преди двубоя между Италия и Израел привържениците на радикални действия заплашиха, че ще прекратят мача.

През септември пък друга група крайни палестински протестиращи прекрачиха границите на допустимото и си позволиха да прекратят колоездачната обиколка на Испания, която завърши без победител.

