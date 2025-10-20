Новини
Футболният свят коментира разпалено спорна ситуация от мача Ливърпул – Манчестър Юнайтед - ВИДЕО

20 Октомври, 2025 11:33 1 065 1

Правилно ли бе решението на рефера?

Футболният свят коментира разпалено спорна ситуация от мача Ливърпул – Манчестър Юнайтед - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълненията около дербито между Ливърпул и Манчестър Юнайтед не стихват, след като „червените дяволи“ триумфираха с 2:1 на „Анфийлд“ в осмия кръг на Висшата лига. Срещата, изпълнена с напрежение и драматични моменти, остави горчив вкус у феновете на домакините, но истинската буря се разрази заради един спорен инцидент още в самото начало на мача.

Още в 61-ата секунда на двубоя, при въздушен дуел, Върджил ван Дайк удари с лакът в главата Алексис Мак Алистър. Аржентинският полузащитник се строполи на тревата, държейки се за главата, но главният съдия Майкъл Оливър не прекъсна играта. В последвалата атака Манчестър Юнайтед реализира попадение чрез Амад Диало и Брайън Мбемо, което предизвика бурни реакции и разгорещени дебати сред запалянковци, анализатори и бивши рефери.

Според официалните разпоредби на IFAB (Международния борд, който определя футболните правила), при съмнение за травма на главата или възможно сътресение, съдията е длъжен незабавно да спре играта, за да се осигури медицинска помощ на пострадалия футболист.

В Правило 5 ясно е записано: „Ако играч получи нараняване на главата или има съмнение за сътресение на мозъка, съдията трябва веднага да прекъсне играта, за да бъде прегледан и, ако е необходимо, изведен от терена.“

Изключения се допускат единствено при леки удари, когато е очевидно, че няма сериозно нараняване. В случая обаче, реакцията на Мак Алистър и видимият контакт с главата поставиха под въпрос решението на Оливър да остави играта да продължи.

Този момент се превърна в ябълката на раздора, като социалните мрежи и спортните студия преливат от коментари и анализи. Мнозина смятат, че съдията е допуснал сериозна грешка, която е повлияла на развоя на срещата. Други защитават решението, позовавайки се на динамиката на ситуацията и трудността да се прецени тежестта на удара в реално време.


