Греъм Потър поема националния отбор на Швеция: Ново начало за "тре крунур"

20 Октомври, 2025 12:24 299 0

Специалистът бе уволнен от Уест Хам през септември

Греъм Потър поема националния отбор на Швеция: Ново начало за "тре крунур" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Греъм Потър официално застава начело на националния отбор по футбол на Швеция. 50-годишният специалист от Великобритания подписа краткосрочен договор, който ще обхване предстоящите световни квалификации срещу Швейцария и Словения през ноември, както и евентуалните плейофи през март.

Ако "жълто-сините" успеят да си осигурят място на Мондиал 2026, контрактът на Потър автоматично ще бъде удължен за големия форум.

"Изключително съм благодарен и вдъхновен от възможността да водя Швеция. В отбора има изключителни таланти, които всяка седмица блестят по европейските терени. Моята задача е да изградя атмосфера и стратегия, които да ни изведат до върха и да върнем Швеция на световната сцена," сподели Потър при представянето си.

Решението за треньорската рокада дойде след разочароващ старт в квалификациите – само една точка от четири срещи, което доведе до освобождаването на датчанина Йон Дал Томасон. Въпреки това, надеждите за класиране остават живи, тъй като скандинавците си осигуриха място в плейофите благодарение на отличното си представяне в Лигата на нациите през миналата есен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
