ЦСКА се сбогува с Димитър Пенев: Вечният Чичо Митко остава в сърцата ни

Днес българският футбол загуби една от най-ярките си звезди – Димитър Пенев, човекът, който остави незаличима следа в историята на ЦСКА и националния отбор. На 80-годишна възраст, Стратега от Мировяне напусна този свят, но завинаги ще остане в паметта на поколения фенове и футболисти.

В официално изявление, публикувано в социалните мрежи, ръководството на ЦСКА изрази дълбоката си болка от загубата на своята емблематична фигура.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"ЦСКА и България са в траур: Отиде си великият Димитър Пенев



Армейци,



С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.



Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко.



Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!



Стратега завинаги ще остане символ на червената идея – като футболист и като треньор. С екипа на ЦСКА той изигра 329 мача, спечели 7 шампионски титли на България и 5 Купи на Съветската армия, а два пъти бе избран за Футболист №1 на страната.



Като треньор Димитър Пенев е част от едни от най-славните европейски вечери в историята на ЦСКА – отстраняването на Нотингам Форест и Ливърпул и достигането до полуфинал за КЕШ през 1982 г., както и полуфинала за КНК през 1989 г.



Върхът в треньорската му кариера остава незабравимото лято на 1994 г., когато изведе националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ – постижение, което завинаги ще го нареди сред най-великите.



Димитър Пенев бе обявен за треньор №1 на България за ХХ век, носител на орден "Стара планина“ – първа степен и почетен гражданин на София.



От името на ПФК ЦСКА изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха.



Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА.



Нека да кажем огромно: Благодаря!



Светъл ти път, великане!



Никога няма да те забравим!



Димитър Пенев, завинаги един от нас!



ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата "червена“ общност и на футболна България.



Ще информираме своевременно за датата, часа и мястото на поклонението пред Димитър Пенев"