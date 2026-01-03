Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Стоичков с емоционално сбогуване с Димитър Пенев: "Почивай в мир, Старши! Ти си най-великият!"

Христо Стоичков с емоционално сбогуване с Димитър Пенев: "Почивай в мир, Старши! Ти си най-великият!"

3 Януари, 2026 14:04 1 137 3

  • футбол -
  • скръб -
  • тъжната вест -
  • димитър пенев -
  • спорта-
  • у нас-
  • христо стоичков

България се прощава с легендарния треньор, извел националите до историческия успех през 1994 г.

Христо Стоичков с емоционално сбогуване с Димитър Пенев: "Почивай в мир, Старши! Ти си най-великият!" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на българския футбол потъна в скръб след тъжната вест за кончината на Димитър Пенев – човекът, който остави незаличима следа в историята на спорта у нас. Един от най-ярките му възпитаници, Христо Стоичков, отдаде почит на своя наставник с трогателно послание в социалните мрежи.

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", написа Стоичков във Facebook, споделяйки болката си от загубата на своя ментор.

Под ръководството на Пенев националният отбор на България изживя златните си мигове, достигайки до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година – постижение, което и до днес остава ненадминато. Именно тогава Христо Стоичков грабна престижната "Златна топка", а Пенев се превърна в символ на българския футболен дух.

Димитър Пенев не просто изгради шампиони на терена – той създаде личности, вдъхнови поколения и остави след себе си богато наследство, което ще живее вечно в сърцата на феновете.

България губи не само велик треньор, но и истински патриарх на спорта. Почивай в мир, Старши! Твоето име ще остане завинаги вписано със златни букви в историята на българския футбол.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    7 4 Отговор
    Нидей рива щот и ти плюеше по него (още има записи от тв ) кауфландски ...

    14:09 03.01.2026

  • 2 Бялджип

    4 1 Отговор
    Хубаво написано и всичко е точно, Нямам какво да добавя.

    14:10 03.01.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    6 1 Отговор
    "Патриарх на спорта"
    За кауфландаджията, рекламиращ комар, друг спорт, освен футбол, не съществува. 🤣 Патриарх на спорта беше Батето😎

    14:16 03.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ