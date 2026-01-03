Христо Стоичков с емоционално сбогуване с Димитър Пенев: "Почивай в мир, Старши! Ти си най-великият!"

Светът на българския футбол потъна в скръб след тъжната вест за кончината на Димитър Пенев – човекът, който остави незаличима следа в историята на спорта у нас. Един от най-ярките му възпитаници, Христо Стоичков, отдаде почит на своя наставник с трогателно послание в социалните мрежи.

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен!", написа Стоичков във Facebook, споделяйки болката си от загубата на своя ментор.

Под ръководството на Пенев националният отбор на България изживя златните си мигове, достигайки до четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 година – постижение, което и до днес остава ненадминато. Именно тогава Христо Стоичков грабна престижната "Златна топка", а Пенев се превърна в символ на българския футболен дух.

Димитър Пенев не просто изгради шампиони на терена – той създаде личности, вдъхнови поколения и остави след себе си богато наследство, което ще живее вечно в сърцата на феновете.

България губи не само велик треньор, но и истински патриарх на спорта. Почивай в мир, Старши! Твоето име ще остане завинаги вписано със златни букви в историята на българския футбол.