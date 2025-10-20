Новини
Спорт »
Тенис »
Испанец спря Янаки Милев на крачка от финала в Кастейон

Испанец спря Янаки Милев на крачка от финала в Кастейон

20 Октомври, 2025 12:50 400 0

  • янаки милев -
  • сингъл -
  • тенис -
  • турнир-
  • клей -
  • кастейон -
  • испания

Българинът загуби полуфинала от Диего Барето Санчес

Испанец спря Янаки Милев на крачка от финала в Кастейон - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Кастейон (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Осмият в схемата Милев загуби от №7 Диего Барето Санчес (Испания) с 1:6, 4:6 за 85 минути на корта.

Националът успя да вземе само един гейм в първия сет, а във втората част пропиля преднина от 3:1 и след 4:6 приключи участието си.

Българинът изигра четири мача вчера и днес, тъй като лошото време обърка програмата на надпреварата, и записа три успеха и едно поражение.

Милев за последно достигна до полуфиналите на сингъл на турнир от ITF в Куршумлийска Баня (Сърбия) през юли.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ