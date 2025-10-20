Барселона няма да търси нови попълнения през зимата, обяви Деко

Барселона няма да се впуска в трансферни авантюри през предстоящия зимен прозорец – това стана ясно от изявление на спортния директор на каталунския гранд Деко, който разкри пред испанските медии стратегията на клуба за януари. В интервю за "Кадена СЕР", цитирано от авторитетния журналист Фабрицио Романо, Деко категорично подчерта, че "блаугранас" са напълно удовлетворени от лятната си селекция и не предвиждат нови сделки през зимата.

"Успяхме да реализираме всичко, което си бяхме набелязали през лятото. Очакваме завръщането на няколко ключови футболисти, така че не планираме да привличаме нови играчи през януари", заяви той.

Спортният директор на Барса допълни, че в момента няма футболисти, които да са изразили желание да напуснат, а това допълнително стабилизира състава и пазара на клуба.

"Никой не е поискал трансфер, което ни позволява да работим спокойно и без излишно напрежение", поясни Деко.

Въпреки това, той остави вратичка за евентуални промени, ако обстоятелствата го наложат.

"Разбира се, ако се появи неочаквана ситуация или възникне спешна нужда, ще реагираме своевременно. Не искам да споменавам имена, но ще бъдем нащрек и ще действаме, ако се наложи", завърши Деко.