Килиан Мбапе с невероятна ефективност този сезон

Футболният свят продължава да бъде поразен от изключителните представяния на Килиан Мбапе през сезон 2025/2026. Френският голмайстор продължава да показва невероятна ефективност пред вратата, като неговите резултати са действително зашеметяващи.

Известният спортен журналист Фабрицио Романо сподели в профила си във Фейсбук уникалната статистика на Мбапе до момента през текущия сезон.

Френският ас е успял да отбележи поне един гол във всеки един от 14-те мача, в които е участвал (както за клуба си - ПСЖ, така и за националния отбор), с изключение на срещата срещу Майорка от Ла Лига.

Общият му брой голове в момента е 16, към които добавя и 3 асистенции.