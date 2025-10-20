Новини
Килиан Мбапе с невероятна ефективност този сезон

20 Октомври, 2025 13:41 423 1

Френският нападател до момента е отбелязал 16 попадения

Килиан Мбапе с невероятна ефективност този сезон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният свят продължава да бъде поразен от изключителните представяния на Килиан Мбапе през сезон 2025/2026. Френският голмайстор продължава да показва невероятна ефективност пред вратата, като неговите резултати са действително зашеметяващи.

Известният спортен журналист Фабрицио Романо сподели в профила си във Фейсбук уникалната статистика на Мбапе до момента през текущия сезон.

Френският ас е успял да отбележи поне един гол във всеки един от 14-те мача, в които е участвал (както за клуба си - ПСЖ, така и за националния отбор), с изключение на срещата срещу Майорка от Ла Лига.

Общият му брой голове в момента е 16, към които добавя и 3 асистенции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ангел Лазаров, калмук! Отбора на Мбапе е Реал, както е видно от снимката! Ти на колко ракия си в понеделник сутринта бе?

    14:15 20.10.2025

