Бразилският талант Жоао Фонсека шокира Базел, елиминира действащия шампион

В истински трилър на корта в Базел, 19-годишният Жоао Фонсека от Бразилия поднесе голямата изненада още в първия кръг на престижния турнир, като отстрани миналогодишния победител Джовани Мпетши Перикар от Франция.

Младият южноамериканец, който заема 46-ата позиция в световната ранглиста, демонстрира зрялост и хладнокръвие, за да се наложи с 7:6(6), 6:3 след 88 минути оспорвана битка. Това бе първият професионален сблъсък между Фонсека и Перикар, но бразилецът не показа никакво притеснение срещу по-опитния си съперник.

Със стабилна игра от основната линия и впечатляващи отигравания в ключови моменти, Фонсека заслужено си осигури място на осминафиналите. В следващия кръг младият бразилец ще се изправи срещу седмия поставен в схемата – Якуб Меншик от Чехия, който е 19-и в световната ранглиста. Двамата вече са се срещали веднъж на професионално ниво, като тогава Фонсека извоюва трудна победа.