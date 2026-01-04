Илия Груев-младши с добри изяви при равенство между Лийдс и Манчестър Юнайтед

Българският национал Илия Груев-младши отново доказа класата си, след като започна като титуляр за Лийдс Юнайтед в драматичния сблъсък срещу Манчестър Юнайтед, завършил 1:1 на легендарния стадион "Елън Роуд". Срещата бе част от 20-ия кръг на английската Висша лига и предложи истински футболен спектакъл на феновете.

Втората част на двубоя донесе най-големите емоции. В 62-ата минута американският полузащитник Брендън Арънсън изведе домакините напред, след като получи прецизен пас от нидерландския защитник Паскал Страйк. Радостта на "белите" обаче трая само три минути – резервата Джошуа Зиркзее асистира на Матеуш Куня, който възстанови равенството за "червените дяволи".

Илия Груев-младши демонстрира стабилност и хладнокръвие в средата на терена, преди да бъде заменен в 80-ата минута от японския халф Ао Танака. Българинът отново получи високи оценки за представянето си, като бе сред най-активните играчи на Лийдс.

Това равенство затвърждава добрата форма на Лийдс, които вече шест поредни мача не познават вкуса на поражението във Висшата лига. Манчестър Юнайтед също продължава серията си от престижни резултати, след като в предишния кръг измъкна точка срещу шампиона Ливърпул.

В класирането Лийдс заема 16-ата позиция с 22 точки, докато Манчестър Юнайтед е пети с актив от 31 пункта.