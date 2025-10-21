Стефанос Циципас се оттегли изненадващо от надпреварата във Виена

Гръцката тенис звезда Стефанос Циципас изненада феновете и организаторите на престижния турнир от категория ATP 500 във Виена, след като обяви, че няма да вземе участие в надпреварата на твърди кортове в австрийската столица.

Решението на световния №25 дойде буквално часове преди очаквания сблъсък от първия кръг срещу осмия в ранглистата – италианеца Лоренцо Музети. Така, вместо Циципас, на корта ще излезе сърбинът Хамад Меджедович, който ще получи шанс да премери сили с Музети и да се докаже на голямата сцена.

Това не е първият случай през сезона, в който Циципас се отказва от участие в големи турнири. По-рано през годината той пропусна и надпреварите в Пекин и Шанхай, а последната му поява на корта беше в демонстративния турнир Six Kings Slam, където изигра само един мач.

Причините за решението на Циципас да се оттегли от Виена остават неясни.