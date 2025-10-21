Тумани Камара подписа рекорден договор с Портланд и оглави класацията на най-скъпоплатените белгийски спортисти

В света на професионалния спорт новините за грандиозни договори винаги предизвикват вълнение, а този път център на вниманието е белгийската баскетболна звезда Тумани Камара. Младият талант на Портланд Трейл Блейзърс направи истински фурор, след като удължи контракта си с клуба от NBA за впечатляващите 82 милиона долара, разпределени в рамките на четири години, съобщава белгийското издание "La Libre Belgique".

С този исторически договор Камара не само затвърждава статута си на изгряваща звезда в най-силната баскетболна лига в света, но и изпреварва всички свои сънародници по доходи в спорта. Новото споразумение ще влезе в сила от сезон 2026-2027 г. , а дотогава Камара ще продължи да играе по условията на настоящия си новобрански договор, който възлиза на около 2,3 милиона долара годишно. След това обаче заплатата му ще скочи деветкратно – истински скок в кариерата и финансите му.

Досега белгийският спортен елит бе доминиран от футболни величия като Тибо Куртоа (вратар на Реал Мадрид), който получава по 15 милиона евро на година, Яник Караско с 13 милиона евро, и Кевин Де Бройне, който прибира малко над 11 милиона евро годишно.

В света на колоезденето Ремко Евенепул също се нарежда сред най-добре платените белгийци с 8 милиона евро от Red Bull-Bora-Hansgrohe.