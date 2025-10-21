Новини
Андрей Рубльов напусна разочарован корта във Виена след драматична загуба и счупена ракета

21 Октомври, 2025 22:12 474 0

Британецът Камерън Нори продължава напред

Андрей Рубльов напусна разочарован корта във Виена след драматична загуба и счупена ракета - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Емоциите взеха връх за руския тенисист Андрей Рубльов, който не успя да преодолее първия кръг на престижния турнир на твърда настилка във Виена. Световният №15 и седми поставен в основната схема се сблъска с коравия британец Камерън Нори, но напусна надпреварата след поражение с 2:6, 7:6(5), 2:6.

Двубоят, продължил 2 часа и 7 минути, се превърна в истинско изпитание за нервите на Рубльов. В петия гейм на откриващия сет руснакът допусна две последователни грешки, които позволиха на Нори да поведе убедително с 4:1. Това предизвика бурна реакция у Рубльов – той изля разочарованието си върху ракетата, която не издържа на напрежението и се счупи след няколко удара в корта. Въпреки опита си да се върне в мача и спечеления втори сет след тайбрек, Рубльов не успя да намери верния ритъм и в крайна сметка отстъпи пред стабилната игра на Нори.

Британецът, който заема 35-о място в световната ранглиста, си осигури място на осминафиналите, където ще срещне победителя от двубоя между австралиеца Алексей Попирин (№48) и италианеца Матео Беретини (№59).


