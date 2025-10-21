Андрей Рубльов напусна разочарован корта във Виена след драматична загуба и счупена ракета

Емоциите взеха връх за руския тенисист Андрей Рубльов, който не успя да преодолее първия кръг на престижния турнир на твърда настилка във Виена. Световният №15 и седми поставен в основната схема се сблъска с коравия британец Камерън Нори, но напусна надпреварата след поражение с 2:6, 7:6(5), 2:6.

Двубоят, продължил 2 часа и 7 минути, се превърна в истинско изпитание за нервите на Рубльов. В петия гейм на откриващия сет руснакът допусна две последователни грешки, които позволиха на Нори да поведе убедително с 4:1. Това предизвика бурна реакция у Рубльов – той изля разочарованието си върху ракетата, която не издържа на напрежението и се счупи след няколко удара в корта. Въпреки опита си да се върне в мача и спечеления втори сет след тайбрек, Рубльов не успя да намери верния ритъм и в крайна сметка отстъпи пред стабилната игра на Нори.

Британецът, който заема 35-о място в световната ранглиста, си осигури място на осминафиналите, където ще срещне победителя от двубоя между австралиеца Алексей Попирин (№48) и италианеца Матео Беретини (№59).