Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер с впечатляваща победа в Белгия: Разгром над Роял СЖ с 4:0 в Шампионската лига

Интер с впечатляваща победа в Белгия: Разгром над Роял СЖ с 4:0 в Шампионската лига

22 Октомври, 2025 00:08 409 0

  • интер-
  • роял сж-
  • основната фаза -
  • шампионската лига

"Нерадзурите" вече имат 9 точки

Интер с впечатляваща победа в Белгия: Разгром над Роял СЖ с 4:0 в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интер Милано демонстрира класа и безапелационно надви Роял СЖ, като гост, с категоричното 4:0 в двубой от основната фаза на Шампионската лига. Срещата се проведе на стадион "Лото Парк" в сърцето на Андерлехт, където гостите от Италия не оставиха никакви шансове на домакините.

Първото попадение падна малко преди почивката – в 41-ата минута Дензъл Дъмфрис се разписа след прецизно подаване от Ян Бисек, с което даде тон на головото шоу. Само миг преди края на първата част, в добавеното време, Лаутаро Мартинес удвои аванса на "нерадзурите", възползвайки се от отлична асистенция на Франческо Пио Еспосито.

След подновяването на играта, Интер продължи да диктува темпото. В 53-ата минута Хакан Чалханоглу бе безпогрешен от бялата точка, реализирайки дузпа и правейки резултата класически. Крайното 4:0 оформи младият талант Еспосито в 76-ата минута, след като получи чудесен пас от Анже-Йоан Бони и хладнокръвно прати топката в мрежата.

С този убедителен успех Интер се изкачи на второ място в класирането с актив от 9 точки, докато Роял СЖ остава на 23-а позиция с едва 3 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ