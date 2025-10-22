Интер с впечатляваща победа в Белгия: Разгром над Роял СЖ с 4:0 в Шампионската лига

Интер Милано демонстрира класа и безапелационно надви Роял СЖ, като гост, с категоричното 4:0 в двубой от основната фаза на Шампионската лига. Срещата се проведе на стадион "Лото Парк" в сърцето на Андерлехт, където гостите от Италия не оставиха никакви шансове на домакините.

Първото попадение падна малко преди почивката – в 41-ата минута Дензъл Дъмфрис се разписа след прецизно подаване от Ян Бисек, с което даде тон на головото шоу. Само миг преди края на първата част, в добавеното време, Лаутаро Мартинес удвои аванса на "нерадзурите", възползвайки се от отлична асистенция на Франческо Пио Еспосито.

След подновяването на играта, Интер продължи да диктува темпото. В 53-ата минута Хакан Чалханоглу бе безпогрешен от бялата точка, реализирайки дузпа и правейки резултата класически. Крайното 4:0 оформи младият талант Еспосито в 76-ата минута, след като получи чудесен пас от Анже-Йоан Бони и хладнокръвно прати топката в мрежата.

С този убедителен успех Интер се изкачи на второ място в класирането с актив от 9 точки, докато Роял СЖ остава на 23-а позиция с едва 3 точки.