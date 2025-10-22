Гергана Топалова с впечатляващ старт на тенис турнира в Колумбия

Българската тенисистка Гергана Топалова се класира безапелационно за втория кръг на престижния турнир на червени кортове в Ибаге, Колумбия, чийто награден фонд възлиза на 40 000 долара.

Третата в схемата Топалова не остави никакви шансове на своята съперничка – колумбийката Мариана Андреа Пинзон Сампедро. Срещата приключи само за 47 минути, като българката триумфира с категоричното 6:1, 6:0.

Макар Пинзон Сампедро да взе първия гейм, Топалова бързо наложи волята си на корта и спечели следващите шест гейма, затваряйки първия сет с 6:1. Във втората част Гергана бе още по-убедителна – не позволи на опонентката си да вземе нито един гейм и завърши с безапелационното 6:0.

С този успех Топалова затвърди реномето си на една от фаворитките в надпреварата и продължава напред с високо вдигната глава.