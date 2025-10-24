Новини
Лига де Кито срази Палмейрас и направи огромна крачка към нов трофей в Копа Либертадорес

24 Октомври, 2025 13:18 362 0

Големият финал ще се проведе на 29 ноември

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Еквадорският тим Лига де Кито направи истински фурор на стадион „Родриго Пас Делгадо“, като разгроми бразилския колос Палмейрас с категоричното 3:0 в първия полуфинален сблъсък от престижния турнир Копа Либертадорес. С този впечатляващ успех столичани от Кито направиха огромна крачка към мечтания финал и втори трофей в историята си.

Още през първото полувреме домакините демонстрираха завидна класа и решителност, като реализираха всичките си попадения преди почивката. Габриел Виямил откри резултата в 16-ата минута след прецизна атака, а малко по-късно Лисандро Алсугарай удвои аванса от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Андреас Перейра. В самия край на първата част Виямил отново се разписа, възползвайки се от светкавична контраатака, и буквално взриви трибуните на надморска височина от над 2800 метра. Въпреки опитите на Палмейрас да върне интригата, вратарят Александър Домингес показа хладнокръвие и не позволи на гостите да намерят път към мрежата.

Лига де Кито, които вече елиминираха други бразилски съперници като Ботафого и Сао Пауло, затвърдиха реномето си на кошмар за тимовете от страната на кафето. За еквадорския тим това е първа възможност от 2008 година насам да се завърне на голямата сцена на финала в Копа Либертадорес – тогава те триумфираха след драматични дузпи срещу Флуминензе на легендарния „Маракана“.

В другия полуфинал Фламенго надделя с минималното 1:0 над аржентинския Расинг Клуб, а реваншът в Буенос Айрес обещава нова доза футболни емоции.

Големият финал на Копа Либертадорес ще се проведе на 29 ноември в перуанската столица Лима, където ще стане ясно кой ще се окичи с короната на Южна Америка.


