Манчестър Юнайтед с амбициозен списък от шестима халфове за летния трансферен прозорец

Манчестър Юнайтед се готви за поредна трансферна офанзива, като този път фокусът пада върху подсилването на средната линия. По информация на британското издание "Мирър", ръководството на "червените дяволи" е набелязало цели шестима полузащитници, които могат да се превърнат в новите двигатели на тима през следващия сезон.

След като през изминалото лято клубът инвестира значителни средства в атаката, сега приоритет за мениджъра Рубен Аморим е да внесе свежест и класа в халфовата зона. Сред най-горещите имена в списъка попадат Карлос Балеба от Брайтън и Конър Галахър от Атлетико Мадрид – двама футболисти, които вече отдавна са под радара на 20-кратните шампиони на Англия. Въпреки това, "чайките" са поставили солидна цена от 100 милиона паунда за камерунския талант, а опитите на Юнайтед да вземат Галахър под наем бяха категорично отхвърлени от "дюшекчиите".

Вниманието на скаутите на "Олд Трафорд" е привлечено и от млади английски национали – Адам Уортън от Кристъл Палас и Елиът Андерсън, който защитава цветовете на Нотингам Форест. И двамата се считат за част от новата генерация таланти, способни да вдъхнат нов живот на полузащитата на Юнайтед.

Не на последно място, в полезрението на клуба попада и Анджело Щилер от Щутгарт. Германският халф не крие амбициите си да заиграе във Висшата лига, което допълнително засилва интереса на "червените дяволи".

Най-изненадващото име в списъка е това на бразилския младежки национал Андрей Сантос от Челси. Макар че 21-годишният полузащитник постепенно се утвърждава в плановете на Енцо Мареска, слуховете за евентуален трансфер към Манчестър Юнайтед не стихват, макар и подобен ход да изглежда малко вероятен на този етап.

Според източници, близки до клуба, не е изключено "червените дяволи" да се опитат да привлекат не един, а двама нови халфове през лятото, с което да дадат сериозна заявка за завръщане сред елита на английския футбол.