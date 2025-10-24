Новини
Яник Синер се класира за полуфиналите във Виена след категорична победа

24 Октомври, 2025 21:11 442 2

Италианецът надделя над Александър Бублик от Казахстан

Яник Синер се класира за полуфиналите във Виена след категорична победа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Яник Синер продължава впечатляващото си представяне на тенис турнира от сериите ATP 500 във Виена, като си осигури място сред най-добрите четирима. В двубой, изпълнен с динамика и прецизност, вторият поставен в схемата надделя над Александър Бублик от Казахстан с убедителното 6:4, 6:4. Срещата на централния корт продължи едва 76 минути, но предложи на зрителите истинско зрелище.

Още в първия сет Синер демонстрира безупречна игра на сервис, като не допусна нито една грешка при първото си подаване и реализира 75% от точките на втори сервис. Италианецът успя да пробие веднъж съперника си, което се оказа решаващо за изхода на частта.

Във втората част младият талант затвърди доминацията си, като постигна впечатляващите 88% успешни първи сервиси и 86% на втори, а още един пробив му осигури победата.

В битката за място на финала Синер ще се изправи срещу австралийския боец Алекс де Минор, който по-рано елиминира Матео Беретини с резултат 6:1, 7:6(4).

Другият полуфинален сблъсък ще противопостави германеца Александър Зверев на победителя от двубоя между Корентен Муте и Лоренцо Музети.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    0 0 Отговор
    Допингар !

    Коментиран от #2

    21:38 24.10.2025

  • 2 Чак пък

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Масажистът му бил забравил да си измие ръцете и му втрил някакво лекарство в гърба. Оттогава е неудържим.

    22:03 24.10.2025

