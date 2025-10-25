Челси и Ливърпул готвят оферти за Антоан Семеньо от Борнемут. Очаква се цената на играча да е около 75 милиона паунда, предава topsport.bg. Ливърпул е доста настоятелен, но клубове от водещите европейски лиги също са готови да наддават за подписа на играча. Очаква се "черешките" да устоят на оферти за Семеньо през януари, защото се надяват на стабилни предложения през следващото лято.
Антоан Семеньо започна фантастично този сезон, след като допринесе директно за девет гола в осем мача от Висшата лига.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА