Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси и Ливърпул готвят оферти за Антоан Семеньо

Челси и Ливърпул готвят оферти за Антоан Семеньо

25 Октомври, 2025 12:57 513 0

  • челси-
  • ливърпул-
  • борнемут-
  • семеньо-
  • оферти-
  • трансфер

Очаква се цената на играча да е около 75 милиона паунда

Челси и Ливърпул готвят оферти за Антоан Семеньо - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Челси и Ливърпул готвят оферти за Антоан Семеньо от Борнемут. Очаква се цената на играча да е около 75 милиона паунда, предава topsport.bg. Ливърпул е доста настоятелен, но клубове от водещите европейски лиги също са готови да наддават за подписа на играча. Очаква се "черешките" да устоят на оферти за Семеньо през януари, защото се надяват на стабилни предложения през следващото лято.

Антоан Семеньо започна фантастично този сезон, след като допринесе директно за девет гола в осем мача от Висшата лига.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ