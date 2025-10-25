Мишел Платини определи ФИФА на мафия, която иска да го унищожи

Мишел Платини, бивш шеф на УЕФА, критикува остро ФИФА, наричайки я "истинска мафия". Френският функционер заяви, че организацията е действала целенасочено, за да „… съсипят репутацията ми“, предава topsport.bg.
"ФИФА е истинска мафия, ако всичко е в ръцете на едни и същи хора. Решиха да ме унищожат, но не успяха. Футболът не принадлежи на ФИФА или на УЕФА, той принадлежи на народа. Целта е просто да се пълнят стадионите", заяви Платини пред италианското издание Il Dubbio.
Платини ръководеше УЕФА между 2007 и 2015 година, когато беше отстранен от футбола за осем години от Етичната комисия на ФИФА по обвинения в корупция.
През 2022 година швейцарски съд го оправда по делото за измама и безскрупулно управление, с което Платини получи пълна съдебна реабилитация.
25 Октомври, 2025 13:24 589 4
