Мишел Платини определи ФИФА на мафия, която иска да го унищожи

25 Октомври, 2025 13:24 589 4

Действаха целенасочено, за да съсипят репутацията ми, казва той

Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мишел Платини, бивш шеф на УЕФА, критикува остро ФИФА, наричайки я "истинска мафия". Френският функционер заяви, че организацията е действала целенасочено, за да „… съсипят репутацията ми“, предава topsport.bg.

"ФИФА е истинска мафия, ако всичко е в ръцете на едни и същи хора. Решиха да ме унищожат, но не успяха. Футболът не принадлежи на ФИФА или на УЕФА, той принадлежи на народа. Целта е просто да се пълнят стадионите", заяви Платини пред италианското издание Il Dubbio.

Платини ръководеше УЕФА между 2007 и 2015 година, когато беше отстранен от футбола за осем години от Етичната комисия на ФИФА по обвинения в корупция.
През 2022 година швейцарски съд го оправда по делото за измама и безскрупулно управление, с което Платини получи пълна съдебна реабилитация.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ривеш,а

    1 1 Отговор
    А,га ядеши кифтетата не ривеши!

    13:47 25.10.2025

  • 2 Хан Омуртаг

    1 1 Отговор
    Да Мишо , ФИФА е тотална магия но и ти си голяма фигура в тази мафия ….. недей рИва ся ….

    14:12 25.10.2025

  • 3 МИШО МУ БЕШЕ ДОБРЕ

    0 0 Отговор
    Когато беше част от тази същата мафия.

    14:18 25.10.2025

  • 4 Как очаквате учениците да са грамотни

    0 0 Отговор
    "...определи ФИФА на мафия,"0

    14:44 25.10.2025

