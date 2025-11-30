Меси подобри световен рекорд на Пушкаш

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси направи пореден силен мач за тима при победата с 5:1 над Ню Йорк Сити във финалния плейоф в Източната конференция на МЛС. Меси обаче подобри и световен рекорд, след като направи асистенция №405 и вече е номер 1 по този показател в историята на футбола.
До момента световният рекорд принадлежеше на унгарския и нападател Ференц Пушкаш (404).
През сезон 2025 Меси е отбелязал 38 гола и е дал 22 асистенции в 40 мача във всички турнири. Договорът му с Интер Маями е до 31 декември 2028 г.
1 майстор
13:26 30.11.2025
2 Мунчо
Да играе срещу силни отбори и тогава да говориме.
Срещу селски отбор да играеш може и с 50 гола разлика да бие и да прави постижения...
13:52 30.11.2025