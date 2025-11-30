Новини
Меси подобри световен рекорд на Пушкаш

Меси подобри световен рекорд на Пушкаш

30 Ноември, 2025

Аржентинецът вече е с най-много асистенции във футбола

Меси подобри световен рекорд на Пушкаш - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов

Нападателят на Интер Маями Лионел Меси направи пореден силен мач за тима при победата с 5:1 над Ню Йорк Сити във финалния плейоф в Източната конференция на МЛС. Меси обаче подобри и световен рекорд, след като направи асистенция №405 и вече е номер 1 по този показател в историята на футбола.

До момента световният рекорд принадлежеше на унгарския и нападател Ференц Пушкаш (404).

През сезон 2025 Меси е отбелязал 38 гола и е дал 22 асистенции в 40 мача във всички турнири. Договорът му с Интер Маями е до 31 декември 2028 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майстор

    0 0 Отговор
    Във футбола или ще пушкаш в чуждата врата,или ще ти пушкат в твоята.Измесват ти голове и си изпичат победата.

    13:26 30.11.2025

  • 2 Мунчо

    0 0 Отговор
    Големи футболни постижения, няма що...
    Да играе срещу силни отбори и тогава да говориме.
    Срещу селски отбор да играеш може и с 50 гола разлика да бие и да прави постижения...

    13:52 30.11.2025

