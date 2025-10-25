С човек по-малко Ботев (Враца) обърна Септември

С човек по-малко Ботев (Враца) победи Септември с 2:1 в мач от 13-ия кръг на efbet Лига. Домакините останаха с десет души, след като в края на първата част Илия Юруков беше изгонен с втори жълт картон. В 53-ата минута гостите поведоха с гол на Стоян Стоичков. Врачани обърнаха резултата в края. В 82-ата минута Радослав Цонев изравни от дузпа, а три по-късно Даниел Генов вкара победното попадение, предава gong.bg.

В 17-ата минута Виктор Очаи получи контузия и беше заменен от Галин Иванов. Четири минути след това шут на Аймен Суда от далечна дистанция не намери целта.



Три минути преди края на първата част домакините останаха с човек по-малко. Илия Юруков получи втори жълт картон, след като фаулира Галин Иванов в центъра на терена и беше изгонен от главния съдия Радослав Гидженов.

В края на полувремето шут на Галин Иванов от дистанция не затрудни Димитър Евтимов.

В 52-ата минута Септември поведе. Ариан Кабаши не се ориентира добре при едно дълго подаване. Защитникът се озова на земята след лек сблъсък със Стоян Стоичков, а това позволи на халфа се озове сам срещу Димитър Евтимов и с удар в далечния ъгъл да го преодолее.

В 78-та минута Владислав Найденов центрира по земя отляво. Шутен изчисти топката, която се озова в Ромееш Ивей. Панамецът отправи удар в наказателното поле, като топката срещна ръката на Йоан Бауренски, след което излезе в корнер. Гостите поискаха дузпа, но Радослав Гидженов не отсъди такава. Главният съдия обаче беше привикан да изгледа ситуацията на монитора, след което посочи бялата точка. Радослав Цонев изпълни отсъдената дузпа и с удар в долния десен ъгъл вкара за 1:1.

В 85-ата минута врачани направиха пълен обрат. Защитата на Септември не успя да изчисти добре топката след дълго хвърляне на тъч от Милен Стоев. Ариан Кабаши достигна до кълбото и успя да пусне извеждащ пас за Даниел Генов, който преодоля вратаря с отблизо и вкара за 2:1.

Първенство на България по футбол, срещи от 13 кръг на efbet Лига:

Монтана - Арда Кърджали - 1:1

Спартак (Вн) - Ботев (Пд) - 3:2

Локо (Сф) - Локо (Пд) - 2:2

Ботев (Вр) – Септември - 2:1



В събота:

Славия - Черно море (15:30 часа, Диема спорт)

Левски – Добруджа (18:00 часа, Диема спорт)

В неделя:

ЦСКА - Берое (17:15 часа, Диема спорт)

В понеделник:

В понеделник:

ЦСКА 1948 - Лудогорец (17:30 часа, Диема спорт)