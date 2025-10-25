Кое е в основата на спортното дълголетие на Роналдо…

Кристиано Роналдо, който в момента е част от Ал-Насър, разкри кое е в основата на спортното му дълголетие, предава БТА. „Сънят е основният ми инструмент. Придържам се към време, в което си лягам и в което се събуждам. Например, лягам си около 11 или 12 часа и се събуждам в 8:30. Това е моят режим. Това е може би най-важното нещо, което имаме в живота по отношение на поддържането на здравето“, каза Роналдо във видео, публикувано от Whoop.
Роналдо играе за Ал-Насър от януари 2023 г. През този сезон 40-годишният португалец има седем участия за клуба във всички състезания, отбелязвайки шест гола и давайки две асистенции.
Преди това Роналдо е играл за Манчестър Юнайтед, Ювентус, Реал Мадрид и Спортинг Лига. Със 143 гола в 225 мача, той е най-резултатният играч в историята на португалския национален отбор.
