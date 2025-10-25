Новини
Кое е в основата на спортното дълголетие на Роналдо…

25 Октомври, 2025 17:00 637 4

  • роналдо-
  • ал насър-
  • футбол-
  • дълголетие

Сънят е основният ми инструмент, казва той

Кое е в основата на спортното дълголетие на Роналдо… - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо, който в момента е част от Ал-Насър, разкри кое е в основата на спортното му дълголетие, предава БТА. „Сънят е основният ми инструмент. Придържам се към време, в което си лягам и в което се събуждам. Например, лягам си около 11 или 12 часа и се събуждам в 8:30. Това е моят режим. Това е може би най-важното нещо, което имаме в живота по отношение на поддържането на здравето“, каза Роналдо във видео, публикувано от Whoop.

Роналдо играе за Ал-Насър от януари 2023 г. През този сезон 40-годишният португалец има седем участия за клуба във всички състезания, отбелязвайки шест гола и давайки две асистенции.

Преди това Роналдо е играл за Манчестър Юнайтед, Ювентус, Реал Мадрид и Спортинг Лига. Със 143 гола в 225 мача, той е най-резултатният играч в историята на португалския национален отбор.


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Основното е заплатата от арабите

    2 0 Отговор
    Докато му дават по 200мил. на сезон ще играе,ако трябва и до 60.

    17:17 25.10.2025

  • 2 Деби

    1 0 Отговор
    Аз 10 часа спя и 10 дремя, ама няма ефект.

    Коментиран от #3

    17:44 25.10.2025

  • 3 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Деби":

    Съня има значение. Но основното е диетата и физическата му активност.

    17:50 25.10.2025

  • 4 онзи

    0 0 Отговор
    И не пие кока кола!

    17:58 25.10.2025

