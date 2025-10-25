Новини
Рубен Аморим отвърна хладнокръвно на подигравките на Арне Слот

25 Октомври, 2025 19:40 766 1

Критики от страна на треньора на Ливърпул, който нарече отбора му „по-малък клуб“

Рубен Аморим отвърна хладнокръвно на подигравките на Арне Слот - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим не остави без отговор острите коментари на Арне Слот. Португалецът, известен с твърдия си характер, отговори лаконично, но категорично: „Не ме интересува!”

Наставникът на Ливърпул от няколко дни насам не криеше раздразнението си от стила на игра на Юнайтед, като дори намекна, че тимът на Аморим се държи „като по-малък клуб“. След загубата с 1:2 на „Анфийлд“, Слот изрази недоволство, че „с толкова талантливи играчи“ Манчестър Юнайтед е предпочел да „играе дълги топки“ и да стои „в нисък блок“.

Нидерландецът не се спря дотам - след победата на Ливърпул в Шампионската лига срещу Айнтрахт Франкфурт, той отново се заяде с конкурентите си от Манчестър.

Аморим обаче прие нападките с пълно безразличие.

„Не ме интересува какво казва Слот или какво мислят хората за нашия отбор, каза той на петъчната си пресконференция. - Аз сам мога да преценя кога можем и трябва да се представяме по-добре. Понякога обаче трябва да се адаптираш към играта.”

След знаменитата победа на „Анфийлд“ вратарят на Юнайтед Сен Ламенс също защити стратегията и обясни, че дългите подавания са били ключът към избягване на високия пресинг на Ливърпул и очевидно са донесли резултат.

Аморим завърши с ясен фокус върху следващия мач срещу Брайтън: „Не ми трябва някой да оценява отбора ми. Аз го правя. Знам, че трябва да играем по-добре с топката и ще се опитаме да го покажем в следващия двубой”.


  • 1 Артилерист

    2 0 Отговор
    Привърженик съм на Ливърпул, но треньорът Аморим ми става все по-симпатичен с настойчивостта, последователността, упоритостта, скромността и въобще със заниманието със своите треньорски дела без да му пука и да обръща внимание на тоз и онзи. Той пое един обезверен и слаб отбор от Ден Хааг, но последователно и упорито го подобрява с всеки изминал ден. За разлика от него Слот наследи отбор шампион и сега с многомилионните си покупки май го развали...

    20:09 25.10.2025

