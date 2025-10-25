Диа Евтимова триумфира на двойки в САЩ

Диа Евтимова и Елена-Теодора Кадар (Румъния) спечелиха титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Хилтън Хед (САЩ). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара, предава БТА. Евтимова и Кадар, втори поставени в схемата, победиха на финала американките Бела Пейн и Сара Шумейт с 6:1, 2:6, 10:4 за точно час на корта.



Евтимова и Кадар взеха убедително първия сет, загубиха втория, но в третата решителна част поведоха с 6:3 и без проблеми затвориха мача.

Българката завоюва 20-а титла в кариерата си при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF) и първа за 2025 година. Евтимова игра финал на двойки също в началото на месец септември в Кайзери (Турция), когато стана вицешампионка.