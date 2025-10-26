Спортът по ТВ в неделя (26 октомври)

БАСКЕТБОЛ
13:30 часа (Испания, Лига Ендеса) Мурсия – Баскония (Нова Спорт)
15:00 часа (НБЛ) Балкан – Рилски спортист (MAX Sport 2)
20:00 часа (НБА) Сан Антонио Спърс – Бруклин Нетс (Диема Спорт)
21:30 часа (НБА) Детройт Пистънс – Бостън Селтикс (Диема Спорт 2)
ВОЛЕЙБОЛ
13:25 часа (Демакс+ лига) Левски – Дея Спорт (БНТ 3)
23:30 часа (Италия, Серия „А1“) Перуджа – Лубе Чивитанова (MAX Sport 1)
ТЕНИС
17:00 часа Турнир за мъже във Виена (MAX Sport 1)
18:30 часа Турнир за мъже в Базел (MAX Sport 2)
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
10:30 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, мъже (Евроспорт 1)
13:45 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, мъже (Евроспорт 1)
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
07:50 часа (Мото 3) Гран При на Малайзия (MAX Sport 2)
09:05 часа (Суперкарс) Второ състезание в Голд Коуст (MAX Sport 1)
09:15 часа (Мото 2) Гран При на Малайзия (MAX Sport 2)
11:00 часа (Мото GP) Гран При на Малайзия (MAX Sport 2)
22:00 часа (Формула 1) Гран При на Мексико (Диема Спорт 3)
ДРУГИ СПОРТОВЕ
06:30 часа (Голф) Genesis Championship (MAX Sport 3)
14:35 часа (Колокрос) Суперпрестиж лига в Оверисе, жени (Евроспорт 2)
15:00 часа (Снукър) Северна Ирландия Оупън (Евроспорт 1)
16:05 часа (Колокрос) Суперпрестиж лига в Оверисе, мъже (Евроспорт 2)
18:20 часа (Колоездене) Световно първенство на писта в Сантяго де Чили (Евроспорт 2)
20:45 часа (Снукър) Северна Ирландия Оупън (Евроспорт 1)
21:00 часа (НФЛ) Каролина Пантерс – Бъфало Билс (MAX Sport 2)
22:30 часа (Голф) PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип (Евроспорт 2)
БГ ФУТБОЛ
14:30 часа (Втора лига) Пирин – Етър (Диема Спорт)
17:15 часа (efbet Лига) ЦСКА – Берое (Диема Спорт)
ФУТБОЛ
13:15 часа (Нидерландия, Ередивизи) Твенте – Аякс (Ринг)
13:30 часа (Италия, Серия „А“) Торино – Дженоа (MAX Sport 3)
14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Айнтрахт (Брауншвайг) – Хановер (Диема Спорт 3)
15:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – ПСВ Айндховен (Ринг)
16:00 часа (Италия, Серия „А“) Сасуоло – Рома (MAX Sport 3)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Арсенал – Кристъл Палас (Диема Спорт 2)
16:00 часа (Англия, Висша лига) Астън Вила – Манчестър Сити (Нова Спорт)
16:30 часа (Шотландия, Висша лига) Абърдийн – Хибърниън (Ринг)
16:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – Фрайбург (Диема Спорт 3)
17:15 часа (Испания, Ла Лига) Реал (Мадрид) – Барселона (MAX Sport 4)
17:45 часа (Нидерландия, Ередивизи) АЗ Алкмаар – Утрехт (Ринг)
18:30 часа (Англия, Висша лига) Евертън – Тотнъм (Диема Спорт 2)
18:30 часа (Германия, Бундеслига) Щутгарт – Майнц (Диема Спорт 3)
19:00 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Болоня (MAX Sport 3)
19:30 часа (Испания, Ла Лига) Осасуна – Селта (MAX Sport 4)
19:30 часа (Гърция, Суперлига) ПАОК – Волос (Нова Спорт)
20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Тондела – Спортинг (Лисабон) (Ринг)
21:45 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Ювентус (MAX Sport 3)
21:45 часа (Франция, Лига 1) Лион – Страсбург (Нова Спорт)
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Райо Валекано – Алавес (MAX Sport 4)
22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Брага – Каса Пиа (Ринг)
