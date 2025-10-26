Спортът по ТВ в неделя (26 октомври)

БАСКЕТБОЛ

13:30 часа (Испания, Лига Ендеса) Мурсия – Баскония (Нова Спорт)

15:00 часа (НБЛ) Балкан – Рилски спортист (MAX Sport 2)

20:00 часа (НБА) Сан Антонио Спърс – Бруклин Нетс (Диема Спорт)

21:30 часа (НБА) Детройт Пистънс – Бостън Селтикс (Диема Спорт 2)

ВОЛЕЙБОЛ

13:25 часа (Демакс+ лига) Левски – Дея Спорт (БНТ 3)

23:30 часа (Италия, Серия „А1“) Перуджа – Лубе Чивитанова (MAX Sport 1)

ТЕНИС

17:00 часа Турнир за мъже във Виена (MAX Sport 1)

18:30 часа Турнир за мъже в Базел (MAX Sport 2)

ЗИМНИ СПОРТОВЕ

10:30 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, мъже (Евроспорт 1)

13:45 часа (Алпийски ски) Световна купа в Зьолден, мъже (Евроспорт 1)

МОТОРНИ СПОРТОВЕ

07:50 часа (Мото 3) Гран При на Малайзия (MAX Sport 2)

09:05 часа (Суперкарс) Второ състезание в Голд Коуст (MAX Sport 1)

09:15 часа (Мото 2) Гран При на Малайзия (MAX Sport 2)

11:00 часа (Мото GP) Гран При на Малайзия (MAX Sport 2)

22:00 часа (Формула 1) Гран При на Мексико (Диема Спорт 3)

ДРУГИ СПОРТОВЕ

06:30 часа (Голф) Genesis Championship (MAX Sport 3)

14:35 часа (Колокрос) Суперпрестиж лига в Оверисе, жени (Евроспорт 2)

15:00 часа (Снукър) Северна Ирландия Оупън (Евроспорт 1)

16:05 часа (Колокрос) Суперпрестиж лига в Оверисе, мъже (Евроспорт 2)

18:20 часа (Колоездене) Световно първенство на писта в Сантяго де Чили (Евроспорт 2)

20:45 часа (Снукър) Северна Ирландия Оупън (Евроспорт 1)

21:00 часа (НФЛ) Каролина Пантерс – Бъфало Билс (MAX Sport 2)

22:30 часа (Голф) PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип (Евроспорт 2)

БГ ФУТБОЛ

14:30 часа (Втора лига) Пирин – Етър (Диема Спорт)

17:15 часа (efbet Лига) ЦСКА – Берое (Диема Спорт)

ФУТБОЛ

13:15 часа (Нидерландия, Ередивизи) Твенте – Аякс (Ринг)

13:30 часа (Италия, Серия „А“) Торино – Дженоа (MAX Sport 3)

14:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Айнтрахт (Брауншвайг) – Хановер (Диема Спорт 3)

15:30 часа (Нидерландия, Ередивизи) Фейенорд – ПСВ Айндховен (Ринг)

16:00 часа (Италия, Серия „А“) Сасуоло – Рома (MAX Sport 3)

16:00 часа (Англия, Висша лига) Арсенал – Кристъл Палас (Диема Спорт 2)

16:00 часа (Англия, Висша лига) Астън Вила – Манчестър Сити (Нова Спорт)

16:30 часа (Шотландия, Висша лига) Абърдийн – Хибърниън (Ринг)

16:30 часа (Германия, Бундеслига) Байер (Леверкузен) – Фрайбург (Диема Спорт 3)

17:15 часа (Испания, Ла Лига) Реал (Мадрид) – Барселона (MAX Sport 4)

17:45 часа (Нидерландия, Ередивизи) АЗ Алкмаар – Утрехт (Ринг)

18:30 часа (Англия, Висша лига) Евертън – Тотнъм (Диема Спорт 2)

18:30 часа (Германия, Бундеслига) Щутгарт – Майнц (Диема Спорт 3)

19:00 часа (Италия, Серия „А“) Фиорентина – Болоня (MAX Sport 3)

19:30 часа (Испания, Ла Лига) Осасуна – Селта (MAX Sport 4)

19:30 часа (Гърция, Суперлига) ПАОК – Волос (Нова Спорт)

20:00 часа (Португалия, Лига Португал) Тондела – Спортинг (Лисабон) (Ринг)

21:45 часа (Италия, Серия „А“) Лацио – Ювентус (MAX Sport 3)

21:45 часа (Франция, Лига 1) Лион – Страсбург (Нова Спорт)

22:00 часа (Испания, Ла Лига) Райо Валекано – Алавес (MAX Sport 4)

22:30 часа (Португалия, Лига Португал) Брага – Каса Пиа (Ринг)

