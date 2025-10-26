Новини
Роналдо-младши постигна нещо, с което засенчи баща си

Роналдо-младши постигна нещо, с което засенчи баща си

26 Октомври, 2025 15:51

Тимът на Португалия ще участва в турнира за Купата на Футболните федерации в Анталия

Роналдо-младши постигна нещо, с което засенчи баща си - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

15-годишният талант Кристиано Роналдо-младши, който се развива в младежката академия на Ал-Насър в Саудитска Арабия, бе включен в националния отбор на Португалия до 16 години, предава gong.bg.

Любопитното е, че с този пробив той постига нещо, което неговият легендарен баща никога не е правил – да играе за Португалия на ниво U16. Въпреки че Кристиано Роналдо-старши е играл за различни юношески формации преди дебюта си в мъжкия национален тим през 2003 г., той няма нито един мач за националната гарнитура на Португалия до 16 години.

Роналдо-младши ще има възможността да играе за страната си на предстоящата Купа на Футболните федерации в Анталия, Турция, която ще се проведе между 30 октомври и 4 ноември. Той е сред 22-та избрани играчи за турнира.


Португалия
  • 1 ТНТ

    0 0 Отговор
    Не го казвам с лошо, но от този играч няма да стане. Само ще заеме мястото на някое талантлива момче, само защото е син на Роналдо.

    16:00 26.10.2025

