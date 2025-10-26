15-годишният талант Кристиано Роналдо-младши, който се развива в младежката академия на Ал-Насър в Саудитска Арабия, бе включен в националния отбор на Португалия до 16 години, предава gong.bg.
Любопитното е, че с този пробив той постига нещо, което неговият легендарен баща никога не е правил – да играе за Португалия на ниво U16. Въпреки че Кристиано Роналдо-старши е играл за различни юношески формации преди дебюта си в мъжкия национален тим през 2003 г., той няма нито един мач за националната гарнитура на Португалия до 16 години.
Роналдо-младши ще има възможността да играе за страната си на предстоящата Купа на Футболните федерации в Анталия, Турция, която ще се проведе между 30 октомври и 4 ноември. Той е сред 22-та избрани играчи за турнира.
Роналдо-младши постигна нещо, с което засенчи баща си
26 Октомври, 2025
Тимът на Португалия ще участва в турнира за Купата на Футболните федерации в Анталия
