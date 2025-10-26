Синер спечели титлата на турнира във Виена

Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове АТП 500 във Виена. На финала италианецът се наложи трудно след обрат с 3:6, 6:3, 7:5 срещу Александър Зверев, предава БТА.



Синер допусна пробив за 1:3 в първия сет, след което германският представител взе аванс в двубоя. Шампионът в австрийската столица от 2023 година лесно се върна в двубоя, след като спечели подаването на Зверев в самото начало на втората част.



В третия сет Яник Синер проби началния удар на противника си за 6:5, след което сервира успешно за спечелване на четвърта титла през сезона. Зверев, който спечели титлата през 2021 година, допусна четвъртото си поражение в общо осем двубоя срещу италианеца.

Яник Синер е третият тенисист, който е бил номер 1 в световната ранглиста и печели две титли във Виена. Роджър Федерер и Анди Мъри имат същото постижение.