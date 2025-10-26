Новини
Синер спечели титлата на турнира във Виена

26 Октомври, 2025 21:22 530 0

На финала италианецът се наложи трудно над Александър Зверев

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове АТП 500 във Виена. На финала италианецът се наложи трудно след обрат с 3:6, 6:3, 7:5 срещу Александър Зверев, предава БТА.

Синер допусна пробив за 1:3 в първия сет, след което германският представител взе аванс в двубоя. Шампионът в австрийската столица от 2023 година лесно се върна в двубоя, след като спечели подаването на Зверев в самото начало на втората част.

В третия сет Яник Синер проби началния удар на противника си за 6:5, след което сервира успешно за спечелване на четвърта титла през сезона. Зверев, който спечели титлата през 2021 година, допусна четвъртото си поражение в общо осем двубоя срещу италианеца.

Яник Синер е третият тенисист, който е бил номер 1 в световната ранглиста и печели две титли във Виена. Роджър Федерер и Анди Мъри имат същото постижение.


Австрия
