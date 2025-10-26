Реал Мадрид срази Барселона

Реал Мадрид победи Барселона с 2:1 в първото за сезона Ел Класико, предава gong.bg. Попаденията за победителите вкараха Килиан Мбапе и Джуд Белингам, докато за Барселона точен бе Фермин Лопес. В самия край на срещата червен картон получи Педри, а това доведе до сериозни стълкновения пред двете резервни скамейки.



Първата част на „Сантяго Бернабеу“ предложи куп интригуващи моменти. Драмата започна още във 2-ата минута, когато домакините стигнаха до дузпа за нарушение на Ламин Ямал срещу Винисиус в наказателното поле. Бразилецът изрита силно Ямал, който изпревари своя съперник, но въпреки това главният рефер посочи бялата точка. Ситуацията бе дълго разглеждана с помощта на ВАР, като в крайна сметка съдията бе извикан сам да прегледа ситуацията, а минута по-късно отмени първоначалното си решение и посочи фал в нападение.



Въпреки че в началните минути Реал прие играта в своята половина, тимът на Шаби Алонсо бе по-опасният и този, който организираше страхотни контраатаки. В 12-ата минута Килиан Мбапе реализира страхотен гол от дистанция, но попадението бе отменено заради минимална засада.



Все пак нищо не успя да спре френския национал в 22-ата минута, когато Реал откри резултата. Именно Мбапе бе точен след прекрасно извеждащо подаване на Джуд Белингам.



Постепенно домакините получиха импулс в играта си и започнаха да атакуват далеч по-масирано. Барселона обаче отговори подобаващо и успя да изравни в 38-ата минута. След груба грешка на Арда Туран, гостите организираха светкавична атака. Маркъс Рашфорд получи отляво и веднага намери свободния Фермин Лопес на точката на дузпата, а испанецът нямаше как да сгреши и възстанови статуквото.



Пет минути по-късно Реал отново върна преднината си, а този път точен бе Джуд Белингам. След атака по левия фланг, топката бе центрирана балонно към далечната греда. Там Едер Милитао успя да я върне пред вратата, където Джуд Белингам от близка дистанция порази целта, за да даде нов аванс на „кралете“ за 2:1.

