Григор Димитров се завърна с победа на корта

28 Октомври, 2025 06:26 363 0

  григор димитров
  тенис
  турнир
  мастърс
  париж

Той се класира за втория кръг на Мастърс турнира в Париж

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Григор Димитров се класира за втория кръг на тенис турнира на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Българинът победи на старта със 7:6(5),6:1 представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар. Двубоят продължи 96 минути.

Димитров направи блестящо завръщане на корта след три месеца и половина лечение на контузия на гръден мускул. Той не беше играл от началото на юли, когато получи травмата в мача си срещу Яник Синер в четвъртия кръг на "Уимбълдън".

Заради отсъствието Димитров падна на 38-о място в световната ранглиста.


Във втория кръг Григор Димитров ще играе срещу победителя от мача между №11 в схемата Даниил Медведев (Русия) и Хауме Мунар (Испания).


Българинът пропусна по една възможност за пробив във първите два сервис гейма на Перикар, а при 2:2 пък успя да се справи с две възможности за пробив във полза на французина. До края на сета нямаше други шансове за пробив и така се стигна до тайбрек. В него Димитров поведе с 6-4 точки и от втората си възможност затвори сета в своя полза.

Димитров започна прекрасно втората част, като поведе с 4:0, а след това я спечели убедително с 6:1.


Григор Димитров е финалист на турнира "Мастърс" в Париж през 2023 година.


