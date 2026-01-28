Новини
Украйна ще допусне стратегическа грешка, ако приеме ултиматума на САЩ
  Тема: Украйна

Украйна ще допусне стратегическа грешка, ако приеме ултиматума на САЩ

28 Януари, 2026 08:47 3 026 98

Превземането на Донбас без бой би дало на Путин изгодна позиция да възобнови настъплението си в югозападната и централната част на Украйна

Украйна ще допусне стратегическа грешка, ако приеме ултиматума на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ са призовали Украйна да се откаже от Донбас, за да получи гаранции за сигурност. Киев ще допусне стратегическа грешка, ако приеме това, пише Институтът за изследване на войната (ISW).

САЩ продължават да оказват натиск върху Украйна да предаде на Русия частта от Донецка област, която не е окупирана от агресора, в замяна на гаранции за сигурност от страна на САЩ. Ако обаче Киев се съгласи на това, ще допусне стратегическа грешка.

Ако сегашните темпове на настъпление продължат, Русия едва ли ще успее да превземе целия Донецки регион до август 2027 г., но превземането на тази територия без бой би дало на агресора изгодна позиция да възобнови настъплението си в югозападната и централната част на Украйна след почивка и възстановяване.

Според източници на Financial Times администрацията на Тръмп продължава да оказва натиск над Украйна да се откаже от собствените си територии, които Путин иска, но все още не контролира в Донбас. Съединените щати са намекнали, че ще предоставят повече оръжия за подсилване на въоръжените сили на Украйна, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си от целия Донбас. За Киев обаче гаранциите за сигурност, които Вашингтон обещава, са твърде неясни, пише OBOZ.ua.

Русия не е в състояние бързо да завземе целия Донбас и изоставянето му би било стратегическа грешка за Украйна. Анализатори на ISW настояват, че отстъпките на Украйна по отношение на територия, която Русия е малко вероятно бързо или лесно да завземе военно, биха били стратегическа грешка.

Владимир Путин ще трябва да изразходва значително количество ресурси, време и човешка сила, за да превземе неокупираната част от Донбас. И дори ако Руската федерация успееше да поддържа темпото на настъпление, с което се движеше в края на ноември 2025 г., при най-оптимистичния сценарий, руснаците няма да могат да превземат Донбас преди август 2027 г.

Същевременно анализаторите отбелязват, че настъплението на противника се е забавило в края на декември и началото на януари. Това вероятно се дължи на влошаващи се метеорологични условия. ISW добавя обаче, че това забавяне показва, че усилията на Руската федерация за превземане на останалата част от Донецка област може да продължат дори по-дълго от прогнозираното.

Силна украинска армия и надеждни гаранции за сигурност от западните съюзници на Украйна биха могли да възпрат бъдещо руско нашествие . Кремъл обаче многократно отхвърля възможността за подобни гаранции от Запада.

Малко вероятно е Кремъл да се съгласи на каквото и да е споразумение, което включва съществени гаранции за сигурността на Украйна.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мурка

    45 10 Отговор
    Правилно казано----вече я допусна

    Коментиран от #40

    08:49 28.01.2026

  • 2 Пич

    84 12 Отговор
    Украйна допусна стратегическа грешка преди няколко години, когато не подписа мир!!! Но по учудваща е стратегическата грешка на Блек Рок!!! Вече щяха да обезкостяват Украйна, но алчност за всичко!!! А уж имали скъпо платени стратези...?! Харвардци някакви...

    Коментиран от #28

    08:52 28.01.2026

  • 3 ТИ така

    61 9 Отговор
    до последния украинец.

    Коментиран от #8, #65

    08:53 28.01.2026

  • 4 Грешката и беше

    82 11 Отговор
    че послуша Рошавия Борко.

    08:53 28.01.2026

  • 5 Фен

    77 12 Отговор
    Руснаците ще си вземат, каквото са решили. А от Зеленски (урсулите и англичаните) зависи на каква цена за Украйна ще стане това. Както вече стана ясно, всяко следващо руско предложение ще им е по -неизгодно.

    08:53 28.01.2026

  • 6 Дедо

    15 68 Отговор
    Никакви отстъпки на Русия. Отстъпи ли Украйна , то до една година ще остане без излаз на море и без централната си част , което ще доведе до колапс на цялата държава. А напълни ли се Украйна с руснаци , то те ще поискат и румънското и българското крайбрежие.

    Коментиран от #19, #25, #42, #57

    08:54 28.01.2026

  • 7 Тя украИната

    68 10 Отговор
    си е грешка от самото начало.

    08:54 28.01.2026

  • 8 Б Машалов

    30 4 Отговор

    До коментар #3 от "ТИ така":

    Че то останаха ли?

    08:54 28.01.2026

  • 10 пешо

    39 6 Отговор
    до последната урка

    08:55 28.01.2026

  • 11 измислена държава

    45 8 Отговор
    руски грешки от миналото

    08:55 28.01.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    65 7 Отговор
    Байдънистите в САЩ продължават да драпат за продължаване на войната срещу Русия . За съжаление и много български политици и назначени "журналисти"-мисирки продължават по инерцията на злобата срещу Русия , на чиято страна е справедливостта .

    08:56 28.01.2026

  • 13 Обективни истини

    51 7 Отговор
    И какъв е смисълът и логиката, като знаеш неизбежния край да не искаш да спасиш човешки животи. Много е изкилиферчено всичко това, но аз в тези промити мозъци украинците мисъл не откривам.

    Коментиран от #70

    08:56 28.01.2026

  • 14 Фют

    45 8 Отговор
    Да ти имам и експертите на тоя институт .Украйна "държи" по малко от 15% от Донбас за сега ,ама на Руснаците щели да са им нужни години да вземат тия 15% смятаии. ЗА 15% сега рискуват много повече след това .Умници.

    Коментиран от #63

    08:56 28.01.2026

  • 16 еврожендър

    46 5 Отговор
    сега дедо Тръмб копейка ли е или партньор? От Брюксел не ми отговарят.

    08:57 28.01.2026

  • 17 Права е мара

    47 6 Отговор
    Никакво отказване... просто Зелю да вдига белия байряк и безусловна капитулация... ако това не стане доброволно и сега то ша стани по късно доброзорно, но и по скъпичко ще да е!!!

    08:58 28.01.2026

  • 18 Дядо Гъдю

    46 4 Отговор
    Украйна е в това положение , защото слуша и изпълнява най-добрите съвети.
    Само , че най-добрите съвети ги дават хора,които не спят при минус седемнадесет без ток и вода и не копаят дупка в леда да облекчават физи ологическите си нуж ди.
    Трябва да слушат радио Ереван,а радио Ереван е отговорило на въпроса ,,Има ли невъзможни неща с ,,да"
    Невъзможно е да си изпълнявате съпружиските задължения на мегданя , защото ще се съберат много експерти и ще ви дават акъл как точно да го правите...

    08:58 28.01.2026

  • 19 И кво ?

    36 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    То на вас дъртите роми дадохме българско гражданство , дай Боже да дойдат руснаци . Поне малко да побелее България !

    Коментиран от #43, #67

    08:59 28.01.2026

  • 20 стоян георгиев

    44 4 Отговор
    На никой не му пука за украйнците! Май само Русия го щади, ако зависи от наркомана и фашисткия запад, всички ще ги хвърлят за месо!

    09:00 28.01.2026

  • 21 Софиянец

    38 4 Отговор
    Айде закривайте я тая псевдо държава и политическа грешка!
    И без това от 404 ще остане само лош спомен!

    09:01 28.01.2026

  • 22 Тома

    24 4 Отговор
    Грешка няма да е ако се избият още хиляди украинци на фронта

    09:01 28.01.2026

  • 23 Мира ботокса от НОВА ТВ

    31 2 Отговор
    До Август 2027 целият Донбас. И още колко в другите направления.

    09:02 28.01.2026

  • 25 Георги

    44 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    а вземат ли българското и румънското крайбрежие ще поискат Босфора и Дарданелите, а вземат ли Босфора и Дарданелите ще пускат атлантическия и тихия океан, а вземат ли атлантическия и тихия ще поискат луната и Марс, а вземат ли луната и Марс ще поискат Андромеда... абе от къде ви копаят все такива умници?

    Коментиран от #26, #85

    09:03 28.01.2026

  • 26 Хихихи

    27 4 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Жълтопаветните у главите си имат ако! 😅

    09:04 28.01.2026

  • 27 Е Добре Де...?!

    29 0 Отговор
    Вчера писахте,че ,,Белият дом" официално опровергава да е поставял такова условие!
    Накрая-кое е вярното ...?!

    Коментиран от #66

    09:05 28.01.2026

  • 29 ДАААА БОЙ ВОЙНА

    18 2 Отговор
    Отнети животи и едно забогатяване на политиците. ДА ВЪВ ЖИВОТА Е ТАКА. ИМА СИЛНИ И КОГА СТАНАТ ПОРОЧНИ ЗЛИ КОПЕЛАДАЦИ БИЯТ ЗАВЗЕМАТ ВСИЧКО. А СЛАБИТЕ ТРАЯТ И ПЛАЧАТ ЗА ИЗГУБЕНИ ЖИВОТИ. ТАКА Е УСТРОЕН СВЕТА НАШ ОТ КАКТО СЪЩЕСТВУВА. ВОЙНИ ПОДЯЛБИ И ТОРМОЗ. ДАНО НЕЩО СЕ ПРОМЕНИ В БЪДЕЩЕТО. А БОГА НАШ ЗАБАВЯ НО НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯ. И ВИНАГИ Е ТАКА ПОКРАЙ ЛОШОТО ИЗГАРЯ И ДОБРОТО.

    09:06 28.01.2026

  • 31 Ще бъде

    32 3 Отговор
    справедливо всички политици подкрепящи украинският режим да заминат на източния фронт и да сменят изтощените вече украинци! Така сами ще опитат "вкусът" на войната!

    Коментиран от #50

    09:07 28.01.2026

  • 32 Историята го е доказала многократно!

    27 17 Отговор
    Траен мир има само когато агресора бъде пребит...

    09:08 28.01.2026

  • 33 Нужно е x0x0лите да помислат

    25 18 Отговор
    Първото предложение на руснаците винаги е най доброто... защото после, после е по трудно идването загубите са по големи.

    09:10 28.01.2026

  • 34 Урсул фон дер Бандер

    29 16 Отговор
    Дааа, продължавайте да се дръвчите стратегически... Одеса ще стане и тя руска, каквато и си беше

    Коментиран от #45

    09:11 28.01.2026

  • 35 Кирил

    17 23 Отговор
    Първо, такъв ултиматум няма.
    Второ, някой ако иска да му вярват в гаранциите, да си изпълни гаранциите по Будапещенския договор.
    Тогава Украйна предаде ядрените си въоръжения след гаранциите на русия сащ и Великобритания. Видяхме, че това да хартиени гаранции, които не стават даже и за тоалетна

    Коментиран от #39, #48

    09:11 28.01.2026

  • 36 Тодор Тагарев, военен министър

    7 31 Отговор
    ISW са абсолютно прави !!!
    Докато Русия е ангажирана с Украйни и хипотетичното възстановяване на Донбас от собствената си агресия, България, Европа и Светът са в безопасност.
    Възстановяването на Донбас ще глътне толкова русурси и хора, че Русийката ще и държи топло 100 года 👍

    09:11 28.01.2026

  • 37 нннн

    14 18 Отговор
    А ако темпото на настъпление се ускори и Украйна загуби още няколко области плюс милион жертви? Те, и руснаците ще имат жертви и новите им условия ще са по- други...

    09:12 28.01.2026

  • 38 мдаааа дааа

    25 10 Отговор
    КАКВО Е ТУЙ СПРАВЕДЛИВ МИР ЗА ПОБЕДЕНИЯ?!
    ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!
    КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ!!
    ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, А КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ, НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ, АМА НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА!!!
    АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА, А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ ЗЕЛЮ НЕ МУ ПУКА!

    09:12 28.01.2026

  • 39 404 никога не е имала ЯО

    25 10 Отговор

    До коментар #35 от "Кирил":

    Кочето за управление е било винаги в Москва, в собственика

    09:12 28.01.2026

  • 41 Кирил

    11 17 Отговор
    Украйна побеждава, и няма нужда от никакви гаранции

    Коментиран от #51

    09:14 28.01.2026

  • 42 Оракула от Делфи

    8 21 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо":

    Русия винаги е искала да контролера Черно море и съседите си,
    защото знае, че една диктатура като Руската , без война би се
    би се задушила от собственната си некъдърност и жестокост и
    терор над населението си!Затвора Русия работи до но до време!!!
    Богатсвата които тази страна има , не се контролират от държавата
    а от една шепа олигарси, разликата от "Царското време на Николай"
    е почти никаква, "Октомврийската революция" спокойно можем да я
    кръстим , еволюция на Олигархията в Русия начело с Путин!
    Днес "Ленинската Русия" е изчезнала история, и скоро няма да бъде
    спомената в учебниците им!!! Разбрахме че Славата не идва даром!!!

    09:15 28.01.2026

  • 45 Владимир Путин, президент

    9 17 Отговор

    До коментар #34 от "Урсул фон дер Бандер":

    "....Одеса ще стане и тя руска..."

    Ще стане руска ма без руснаци.
    Русия нямаше и няма нито един полезен ход, откакто па pyccки глуповато се изтегли от Киев. Това беше най-основната ру3ка грешка, изключвайки цялата нещастна, необмислена, провална СВО !!!

    09:16 28.01.2026

  • 48 АБВ

    25 1 Отговор

    До коментар #35 от "Кирил":

    За Будапещенския меморандум пишат само хора, които са чули за него, но не са го чели. Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.

    09:20 28.01.2026

  • 49 Факт

    14 0 Отговор
    Който плаща, той поръчва музиката

    09:21 28.01.2026

  • 50 В този случай!

    18 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ще бъде":

    Урсула и Тагарев,ще бъдат в един БТР,заминаващ за фронта...!

    09:21 28.01.2026

  • 51 Хи хи

    17 0 Отговор

    До коментар #41 от "Кирил":

    Как точно побеждават урките, като бягат на запад ли ??

    09:21 28.01.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    2 12 Отговор

    До коментар #46 от "Стефанов":

     "...цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни...."

    Описваш ру3ката нация, което е логично ако изхождаме от факта, че украинците са руснаци. Остави ги да се трепат, намерили са квото заслужанат 👍

    09:21 28.01.2026

  • 53 Я пък тоя

    18 1 Отговор
    Украинската стратегическа грешка е без стратегическо значение.

    09:21 28.01.2026

  • 54 Ако не изпълняваш

    12 0 Отговор

    До коментар #40 от "Копи":

    задълженията си, Ти сам ще свалиш гащите на жена си за да направи щастлив хилавия Минчо от долния етаж...

    09:22 28.01.2026

  • 55 Оппаа!

    22 0 Отговор
    След DW, сега и доклад от Института:):):)

    А никой не споменава, че след като Русия се наложи сама да си освободи останите 15% от Донецк и предложението и да върне в замяна на отелянето териториите от областите невписани в Конституцията и- отпада!!! И няма да върне нищо!

    Не се споменава също и, че мирния план на Тръмп вкючва установяване граници в Запорожие и Херсон на фронтовата линия в момента на подписването. А докато Русия наредва в Донецк за да го доосвободи сама, напредва и дори по-бързо в Запорожие.

    А може не неспоменаването е от незнание???

    Коментиран от #59, #68

    09:22 28.01.2026

  • 56 Лука

    3 14 Отговор
    Някой да инициира петиция срещу орбан,крайно време е !

    09:24 28.01.2026

  • 59 Не е виновна авторката

    12 1 Отговор

    До коментар #55 от "Оппаа!":

    Просто не ни предлага информация от неудобрени източници, а само от уважавани и надеждни източници и експерти!

    09:29 28.01.2026

  • 60 Шаран от Атлантическо Море

    11 0 Отговор
    Да, по-добре да продължават да мрат на фронта, само и само да забавят настъплението на Русия, която така или иначе ще си вземе своето…

    09:30 28.01.2026

  • 61 Механик

    12 0 Отговор
    Украина няма печеливш ход.
    Ако даде Донбас е все едно първо да е изяла торбата сало а после стоте тояги.
    Ако не го даде е все едно да е изяла торба сол, после 100 тояги, след което следват отново сол и още 200 тояги.

    09:30 28.01.2026

  • 62 Урсуза:

    13 1 Отговор
    Никакво примирие с Русия!
    Война до последната укренска педя земя и
    до последната жива укра!

    Коментиран от #73

    09:30 28.01.2026

  • 63 456

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Фют":

    И не само Домбас. Руснаците напредват по всички точки на фронта. Следователно ,не само ще си вземат тези 15% от Домбас ,но и ще приберат и други селища от други райони. Реалносттада си възвърнат и град Запорожие е огромна. И загубата за Осрайна ще поне още 20% минимум+ разрушения + загубени живата.

    Коментиран от #79

    09:32 28.01.2026

  • 64 Блез Паскал

    11 1 Отговор
    За Уктайна има една Много Лоша новина:
    Доналд Тръмп е сложил снимка с Владимир Путин от срещата им в Аляска,
    в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!

    09:34 28.01.2026

  • 65 Лука

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "ТИ така":

    Крайно време е копейките да разберат че украинците защитават родината си ! За тези на които им е трудно има помощни училища .

    09:34 28.01.2026

  • 66 Вярвам на изявлението на ,,Белият дом!

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Е Добре Де...?!":

    А не на тази партенка от Институтът за изследване на войната (ISW)!

    09:37 28.01.2026

  • 67 Лука

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "И кво ?":

    За колко сребърника подавате България ? Копейките сте безродници и без родина .

    Коментиран от #78

    09:40 28.01.2026

  • 68 Стратегическа грешка според Института

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "Оппаа!":

    вероятно е, че ще измрат по-малко хора!

    Другото със сигурност го знаят, но явно не ги вълнува!

    09:41 28.01.2026

  • 69 Факт

    2 9 Отговор
    Русия окупира украинския град Донецк и по голямата част от украинската Донецка област още през 2014г и вече 12 не може да окупира цялата Донецка област!!!!!

    Коментиран от #76

    09:43 28.01.2026

  • 70 Лука

    0 8 Отговор

    До коментар #13 от "Обективни истини":

    Много е отватително да обвиняваш защитниците на родината си !

    Коментиран от #80, #91

    09:44 28.01.2026

  • 71 Перо

    10 0 Отговор
    Заради UK Украйна допусна войната през 2022 г. При втора грешка на ционисткия шут, вече Путин няма да води преговори, а границата ще стигне до Ивано-Франковск!

    09:47 28.01.2026

  • 72 Котка

    10 0 Отговор
    Ехо, това е информация която вчера беше посочена като невярна. Факти, не ни пробутвайте претоплена манджа и не подценявайте читатите си, моля.

    09:47 28.01.2026

  • 73 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Урсуза:":

    Няма следа от притеснение за загинали хора !

    09:49 28.01.2026

  • 75 Българин

    5 0 Отговор
    "Стратегическа гршка" Колкото и да го пишете Украйна трябва да отстъпи Донбас и така да се сложи край на тсзи война.В противен слуай Русия пак ще я вземе със сила,но с цената на хиляди убити украинци.Проумейте го това.

    Коментиран от #81

    09:51 28.01.2026

  • 76 Дефакто

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Факт":

    Тогава не Русия, а местните хора си освободиха земята! Русия се ключи мноооого по-късно. Когато НАТО имаше време да подготви и въоръжи армия срещу тях!

    /Меркел/

    09:51 28.01.2026

  • 77 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Прави са гениите от ISW, в Украйна все още има достатъчно млади мъже които да влязат в съотношението 1000:26, би било стратегическа грешка тези хора да бъдат оставени живи!

    09:53 28.01.2026

  • 78 Чалма с петолъчка

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Лука":

    Не сребърници, а рубли! Събрал съм два чувала и ся кат се дигне курса ще бъда богат!

    09:53 28.01.2026

  • 79 Чалма с петолъчка

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "456":

    ДоНбас, илитерат!

    09:55 28.01.2026

  • 80 Местните жители

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "Лука":

    защитават земите на дедите си от бандерите!

    А родината на половината украинци е СССР, - ако не знаеш!

    Коментиран от #84

    09:56 28.01.2026

  • 81 Чалма с петолъчка

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "Българин":

    Руснаците са безсмъртни!

    09:57 28.01.2026

  • 82 гдфгфдг

    1 0 Отговор
    докато пиша един украинец е умрял!ама е време и тука да умирате прости вулгари ще ви изколя като кучета ще ви убивам искам сам да остана и да виждам само трупове

    09:57 28.01.2026

  • 83 Събирайте капачки, за последно

    0 0 Отговор
    Украйна воюва срещу РФ и получава ултиматум от САЩ да се изтегли. Това горе долу означава, че заедно с коалицията на пуделите отиват по дяволите.

    Коментиран от #88

    09:58 28.01.2026

  • 84 Чалма с петолъчка

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Местните жители":

    а бе кат каза та са сетих да питам - кво стана със СССР-а, изчезна некъде?

    09:59 28.01.2026

  • 85 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    „Всяко тържество на българите е смърт за Русия.
    Балканските държави не трябва да имат нищо свое.
    Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано,
    те трябва да бъдат погълнати от русите!” – Аксаков-син

    09:59 28.01.2026

  • 86 Пламен

    1 2 Отговор
    Никакви ултиматуми не да актуални за Украйна.
    Украйна печели война която русия започна

    Коментиран от #92, #98

    10:00 28.01.2026

  • 87 Буха ха

    3 0 Отговор
    Колективния Запад е добре, когато другите са зле. Войната изтощава и двете воюващи страни, млади мъже загиват, Русия се изтощава финансово, а Украйна вече е тотално заробена със заеми които никога няма да изплати. Въпрос на време е Тръмп тотално да се дезинтересира, нека се избиват.

    Коментиран от #90

    10:00 28.01.2026

  • 88 Чалма с петолъчка

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Събирайте капачки, за последно":

    ей добре че беха американците да помогнат на братушките на 4-тата година от 3 дневната специална обосрация

    10:02 28.01.2026

  • 89 украйна ТРЯБВА ДА ПОБЕДИ ВЕДНАГА СЛЕД

    1 0 Отговор
    КАТО И ПОСЛЕДНИЯТ УКРАИНЕЦ ЗАГИНЕ , ВКЛЮЧАЯ И УКРАИНКИТЕ И ЗЕЛЕНСКИ - НАРКОМАНИНА !

    10:04 28.01.2026

  • 90 Чалма с петолъчка

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Буха ха":

    ей, добре че сме в колективния запад, нъли

    10:04 28.01.2026

  • 91 Обективни истини

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Лука":

    Насилствено бусолизирани мъже ли наричаш защитници на родината или идеологически настроените неонацисти? Моля за уточняване?

    10:05 28.01.2026

  • 92 Той

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Пламен":

    украйна предизвика конфликта, Русия започна СВО. Нека да казваме и Я след като сме казали А

    10:07 28.01.2026

  • 93 Левски

    1 0 Отговор
    Измислената "Украйна" трябва да стане пак Русия.

    Коментиран от #97

    10:08 28.01.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    е те тала или иначе ще загубят страната си стратегически...

    10:08 28.01.2026

  • 96 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    Украйна няма стратегическо значение пичове..

    10:09 28.01.2026

  • 97 Чалма с петолъчка

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Левски":

    дзън, 5 копейки по сметката от мутрафонова

    10:10 28.01.2026

  • 98 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Пламен":

    Бате… ти с инсулт ли си ?😳 че нищо не ти се разбира🥸

    10:11 28.01.2026

