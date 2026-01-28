Украйна ще допусне стратегическа грешка, ако приеме ултиматума на САЩ

САЩ са призовали Украйна да се откаже от Донбас, за да получи гаранции за сигурност. Киев ще допусне стратегическа грешка, ако приеме това, пише Институтът за изследване на войната (ISW).

САЩ продължават да оказват натиск върху Украйна да предаде на Русия частта от Донецка област, която не е окупирана от агресора, в замяна на гаранции за сигурност от страна на САЩ. Ако обаче Киев се съгласи на това, ще допусне стратегическа грешка.

Ако сегашните темпове на настъпление продължат, Русия едва ли ще успее да превземе целия Донецки регион до август 2027 г., но превземането на тази територия без бой би дало на агресора изгодна позиция да възобнови настъплението си в югозападната и централната част на Украйна след почивка и възстановяване.

Според източници на Financial Times администрацията на Тръмп продължава да оказва натиск над Украйна да се откаже от собствените си територии, които Путин иска, но все още не контролира в Донбас. Съединените щати са намекнали, че ще предоставят повече оръжия за подсилване на въоръжените сили на Украйна, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си от целия Донбас. За Киев обаче гаранциите за сигурност, които Вашингтон обещава, са твърде неясни, пише OBOZ.ua.

Русия не е в състояние бързо да завземе целия Донбас и изоставянето му би било стратегическа грешка за Украйна. Анализатори на ISW настояват, че отстъпките на Украйна по отношение на територия, която Русия е малко вероятно бързо или лесно да завземе военно, биха били стратегическа грешка.

Владимир Путин ще трябва да изразходва значително количество ресурси, време и човешка сила, за да превземе неокупираната част от Донбас. И дори ако Руската федерация успееше да поддържа темпото на настъпление, с което се движеше в края на ноември 2025 г., при най-оптимистичния сценарий, руснаците няма да могат да превземат Донбас преди август 2027 г.

Същевременно анализаторите отбелязват, че настъплението на противника се е забавило в края на декември и началото на януари. Това вероятно се дължи на влошаващи се метеорологични условия. ISW добавя обаче, че това забавяне показва, че усилията на Руската федерация за превземане на останалата част от Донецка област може да продължат дори по-дълго от прогнозираното.

Силна украинска армия и надеждни гаранции за сигурност от западните съюзници на Украйна биха могли да възпрат бъдещо руско нашествие . Кремъл обаче многократно отхвърля възможността за подобни гаранции от Запада.

Малко вероятно е Кремъл да се съгласи на каквото и да е споразумение, което включва съществени гаранции за сигурността на Украйна.