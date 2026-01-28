Украйна ще допусне стратегическа грешка, ако приеме ултиматума на САЩ

САЩ са призовали Украйна да се откаже от Донбас, за да получи гаранции за сигурност. Киев ще допусне стратегическа грешка, ако приеме това, пише Институтът за изследване на войната (ISW).
САЩ продължават да оказват натиск върху Украйна да предаде на Русия частта от Донецка област, която не е окупирана от агресора, в замяна на гаранции за сигурност от страна на САЩ. Ако обаче Киев се съгласи на това, ще допусне стратегическа грешка.
Ако сегашните темпове на настъпление продължат, Русия едва ли ще успее да превземе целия Донецки регион до август 2027 г., но превземането на тази територия без бой би дало на агресора изгодна позиция да възобнови настъплението си в югозападната и централната част на Украйна след почивка и възстановяване.
Според източници на Financial Times администрацията на Тръмп продължава да оказва натиск над Украйна да се откаже от собствените си територии, които Путин иска, но все още не контролира в Донбас. Съединените щати са намекнали, че ще предоставят повече оръжия за подсилване на въоръжените сили на Украйна, ако Украйна се съгласи да изтегли войските си от целия Донбас. За Киев обаче гаранциите за сигурност, които Вашингтон обещава, са твърде неясни, пише OBOZ.ua.
Русия не е в състояние бързо да завземе целия Донбас и изоставянето му би било стратегическа грешка за Украйна. Анализатори на ISW настояват, че отстъпките на Украйна по отношение на територия, която Русия е малко вероятно бързо или лесно да завземе военно, биха били стратегическа грешка.
Владимир Путин ще трябва да изразходва значително количество ресурси, време и човешка сила, за да превземе неокупираната част от Донбас. И дори ако Руската федерация успееше да поддържа темпото на настъпление, с което се движеше в края на ноември 2025 г., при най-оптимистичния сценарий, руснаците няма да могат да превземат Донбас преди август 2027 г.
Същевременно анализаторите отбелязват, че настъплението на противника се е забавило в края на декември и началото на януари. Това вероятно се дължи на влошаващи се метеорологични условия. ISW добавя обаче, че това забавяне показва, че усилията на Руската федерация за превземане на останалата част от Донецка област може да продължат дори по-дълго от прогнозираното.
Силна украинска армия и надеждни гаранции за сигурност от западните съюзници на Украйна биха могли да възпрат бъдещо руско нашествие . Кремъл обаче многократно отхвърля възможността за подобни гаранции от Запада.
Малко вероятно е Кремъл да се съгласи на каквото и да е споразумение, което включва съществени гаранции за сигурността на Украйна.
1 Мурка
Коментиран от #40
08:49 28.01.2026
2 Пич
Коментиран от #28
08:52 28.01.2026
3 ТИ така
Коментиран от #8, #65
08:53 28.01.2026
4 Грешката и беше
08:53 28.01.2026
5 Фен
08:53 28.01.2026
6 Дедо
Коментиран от #19, #25, #42, #57
08:54 28.01.2026
7 Тя украИната
08:54 28.01.2026
8 Б Машалов
До коментар #3 от "ТИ така":Че то останаха ли?
08:54 28.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 пешо
08:55 28.01.2026
11 измислена държава
08:55 28.01.2026
12 Българин 🇧🇬
08:56 28.01.2026
13 Обективни истини
Коментиран от #70
08:56 28.01.2026
14 Фют
Коментиран от #63
08:56 28.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 еврожендър
08:57 28.01.2026
17 Права е мара
08:58 28.01.2026
18 Дядо Гъдю
Само , че най-добрите съвети ги дават хора,които не спят при минус седемнадесет без ток и вода и не копаят дупка в леда да облекчават физи ологическите си нуж ди.
Трябва да слушат радио Ереван,а радио Ереван е отговорило на въпроса ,,Има ли невъзможни неща с ,,да"
Невъзможно е да си изпълнявате съпружиските задължения на мегданя , защото ще се съберат много експерти и ще ви дават акъл как точно да го правите...
08:58 28.01.2026
19 И кво ?
До коментар #6 от "Дедо":То на вас дъртите роми дадохме българско гражданство , дай Боже да дойдат руснаци . Поне малко да побелее България !
Коментиран от #43, #67
08:59 28.01.2026
20 стоян георгиев
09:00 28.01.2026
21 Софиянец
И без това от 404 ще остане само лош спомен!
09:01 28.01.2026
22 Тома
09:01 28.01.2026
23 Мира ботокса от НОВА ТВ
09:02 28.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Георги
До коментар #6 от "Дедо":а вземат ли българското и румънското крайбрежие ще поискат Босфора и Дарданелите, а вземат ли Босфора и Дарданелите ще пускат атлантическия и тихия океан, а вземат ли атлантическия и тихия ще поискат луната и Марс, а вземат ли луната и Марс ще поискат Андромеда... абе от къде ви копаят все такива умници?
Коментиран от #26, #85
09:03 28.01.2026
26 Хихихи
До коментар #25 от "Георги":Жълтопаветните у главите си имат ако! 😅
09:04 28.01.2026
27 Е Добре Де...?!
Накрая-кое е вярното ...?!
Коментиран от #66
09:05 28.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ДАААА БОЙ ВОЙНА
09:06 28.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ще бъде
Коментиран от #50
09:07 28.01.2026
32 Историята го е доказала многократно!
09:08 28.01.2026
33 Нужно е x0x0лите да помислат
09:10 28.01.2026
34 Урсул фон дер Бандер
Коментиран от #45
09:11 28.01.2026
35 Кирил
Второ, някой ако иска да му вярват в гаранциите, да си изпълни гаранциите по Будапещенския договор.
Тогава Украйна предаде ядрените си въоръжения след гаранциите на русия сащ и Великобритания. Видяхме, че това да хартиени гаранции, които не стават даже и за тоалетна
Коментиран от #39, #48
09:11 28.01.2026
36 Тодор Тагарев, военен министър
Докато Русия е ангажирана с Украйни и хипотетичното възстановяване на Донбас от собствената си агресия, България, Европа и Светът са в безопасност.
Възстановяването на Донбас ще глътне толкова русурси и хора, че Русийката ще и държи топло 100 года 👍
09:11 28.01.2026
37 нннн
09:12 28.01.2026
38 мдаааа дааа
ВСИЧКО КОЕТО ИСКА ПОБЕДИТЕЛЯ Е СПРАВЕДЛИВО!!! ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА!!
КОЛКО Е ПРОСТО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА УМУВАНЕ!!
ПУТИН ИМ ГО КАЗВА ВЕЧЕ ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ, А КАТО НЕ СИ СЪГЛАСЕН ЩЕ ЯДЕШ БОЙ ДОКАТО СЕ СЪГЛАСИШ, НО ЖАЛКО ЗА НЕВИННИТЕ ЖЕРТВИ, АМА НАЦИСТКОФАШИСТКИТЕ УБИЙЦИ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ТОВА!!!
АКО ИМ БЕШЕ ЕНЯ НЯМАШЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ТАЗИ ВОЙНА, А КОЛКО ПЪТИ ПРОВАЛЯХА МИРНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, ТРЪМП ИМ ГО КАЗА НЯКОЛКО ПЪТИ, НО НА ДЕБИЛА УБИЕЦ ЗЕЛЮ НЕ МУ ПУКА!
09:12 28.01.2026
39 404 никога не е имала ЯО
До коментар #35 от "Кирил":Кочето за управление е било винаги в Москва, в собственика
09:12 28.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кирил
Коментиран от #51
09:14 28.01.2026
42 Оракула от Делфи
До коментар #6 от "Дедо":Русия винаги е искала да контролера Черно море и съседите си,
защото знае, че една диктатура като Руската , без война би се
би се задушила от собственната си некъдърност и жестокост и
терор над населението си!Затвора Русия работи до но до време!!!
Богатсвата които тази страна има , не се контролират от държавата
а от една шепа олигарси, разликата от "Царското време на Николай"
е почти никаква, "Октомврийската революция" спокойно можем да я
кръстим , еволюция на Олигархията в Русия начело с Путин!
Днес "Ленинската Русия" е изчезнала история, и скоро няма да бъде
спомената в учебниците им!!! Разбрахме че Славата не идва даром!!!
09:15 28.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Владимир Путин, президент
До коментар #34 от "Урсул фон дер Бандер":"....Одеса ще стане и тя руска..."
Ще стане руска ма без руснаци.
Русия нямаше и няма нито един полезен ход, откакто па pyccки глуповато се изтегли от Киев. Това беше най-основната ру3ка грешка, изключвайки цялата нещастна, необмислена, провална СВО !!!
09:16 28.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 АБВ
До коментар #35 от "Кирил":За Будапещенския меморандум пишат само хора, които са чули за него, но не са го чели. Украйнците никога не са имали ядрено оръжие. Ядрено оръжие е имал СССР, а сега Русия като негов наследник. Ядрено оръжие е било разположена на териториите на някои от бившите съветски републики, но то никога не е било тяхно. След подписване на меморандумите, в случая с Украйна Будапещенския меморандум, бившите републики /Украйна, Беларус и Казахстан/ предават на Русия ядреното оръжие, което е на тяхна територия. Всички поемат ангажимент да не членуват във враждебни към Русия съюзи, което никои от неграмотниците тук не споменава. Тези меморандуми са по искане на САЩ и др. държави, които предпочитат ядреното оръжие да е в една държава, а не пръснато в няколко, особено в средноазиатските републики.
09:20 28.01.2026
49 Факт
09:21 28.01.2026
50 В този случай!
До коментар #31 от "Ще бъде":Урсула и Тагарев,ще бъдат в един БТР,заминаващ за фронта...!
09:21 28.01.2026
51 Хи хи
До коментар #41 от "Кирил":Как точно побеждават урките, като бягат на запад ли ??
09:21 28.01.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #46 от "Стефанов":"...цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни...."
Описваш ру3ката нация, което е логично ако изхождаме от факта, че украинците са руснаци. Остави ги да се трепат, намерили са квото заслужанат 👍
09:21 28.01.2026
53 Я пък тоя
09:21 28.01.2026
54 Ако не изпълняваш
До коментар #40 от "Копи":задълженията си, Ти сам ще свалиш гащите на жена си за да направи щастлив хилавия Минчо от долния етаж...
09:22 28.01.2026
55 Оппаа!
А никой не споменава, че след като Русия се наложи сама да си освободи останите 15% от Донецк и предложението и да върне в замяна на отелянето териториите от областите невписани в Конституцията и- отпада!!! И няма да върне нищо!
Не се споменава също и, че мирния план на Тръмп вкючва установяване граници в Запорожие и Херсон на фронтовата линия в момента на подписването. А докато Русия наредва в Донецк за да го доосвободи сама, напредва и дори по-бързо в Запорожие.
А може не неспоменаването е от незнание???
Коментиран от #59, #68
09:22 28.01.2026
56 Лука
09:24 28.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Не е виновна авторката
До коментар #55 от "Оппаа!":Просто не ни предлага информация от неудобрени източници, а само от уважавани и надеждни източници и експерти!
09:29 28.01.2026
60 Шаран от Атлантическо Море
09:30 28.01.2026
61 Механик
Ако даде Донбас е все едно първо да е изяла торбата сало а после стоте тояги.
Ако не го даде е все едно да е изяла торба сол, после 100 тояги, след което следват отново сол и още 200 тояги.
09:30 28.01.2026
62 Урсуза:
Война до последната укренска педя земя и
до последната жива укра!
Коментиран от #73
09:30 28.01.2026
63 456
До коментар #14 от "Фют":И не само Домбас. Руснаците напредват по всички точки на фронта. Следователно ,не само ще си вземат тези 15% от Домбас ,но и ще приберат и други селища от други райони. Реалносттада си възвърнат и град Запорожие е огромна. И загубата за Осрайна ще поне още 20% минимум+ разрушения + загубени живата.
Коментиран от #79
09:32 28.01.2026
64 Блез Паскал
Доналд Тръмп е сложил снимка с Владимир Путин от срещата им в Аляска,
в Белия дом до снимката, на която е заснет с внучката си!
09:34 28.01.2026
65 Лука
До коментар #3 от "ТИ така":Крайно време е копейките да разберат че украинците защитават родината си ! За тези на които им е трудно има помощни училища .
09:34 28.01.2026
66 Вярвам на изявлението на ,,Белият дом!
До коментар #27 от "Е Добре Де...?!":А не на тази партенка от Институтът за изследване на войната (ISW)!
09:37 28.01.2026
67 Лука
До коментар #19 от "И кво ?":За колко сребърника подавате България ? Копейките сте безродници и без родина .
Коментиран от #78
09:40 28.01.2026
68 Стратегическа грешка според Института
До коментар #55 от "Оппаа!":вероятно е, че ще измрат по-малко хора!
Другото със сигурност го знаят, но явно не ги вълнува!
09:41 28.01.2026
69 Факт
Коментиран от #76
09:43 28.01.2026
70 Лука
До коментар #13 от "Обективни истини":Много е отватително да обвиняваш защитниците на родината си !
Коментиран от #80, #91
09:44 28.01.2026
71 Перо
09:47 28.01.2026
72 Котка
09:47 28.01.2026
73 Лука
До коментар #62 от "Урсуза:":Няма следа от притеснение за загинали хора !
09:49 28.01.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Българин
Коментиран от #81
09:51 28.01.2026
76 Дефакто
До коментар #69 от "Факт":Тогава не Русия, а местните хора си освободиха земята! Русия се ключи мноооого по-късно. Когато НАТО имаше време да подготви и въоръжи армия срещу тях!
/Меркел/
09:51 28.01.2026
77 Тити на Кака
09:53 28.01.2026
78 Чалма с петолъчка
До коментар #67 от "Лука":Не сребърници, а рубли! Събрал съм два чувала и ся кат се дигне курса ще бъда богат!
09:53 28.01.2026
79 Чалма с петолъчка
До коментар #63 от "456":ДоНбас, илитерат!
09:55 28.01.2026
80 Местните жители
До коментар #70 от "Лука":защитават земите на дедите си от бандерите!
А родината на половината украинци е СССР, - ако не знаеш!
Коментиран от #84
09:56 28.01.2026
81 Чалма с петолъчка
До коментар #75 от "Българин":Руснаците са безсмъртни!
09:57 28.01.2026
82 гдфгфдг
09:57 28.01.2026
83 Събирайте капачки, за последно
Коментиран от #88
09:58 28.01.2026
84 Чалма с петолъчка
До коментар #80 от "Местните жители":а бе кат каза та са сетих да питам - кво стана със СССР-а, изчезна некъде?
09:59 28.01.2026
85 си дзън
До коментар #25 от "Георги":„Всяко тържество на българите е смърт за Русия.
Балканските държави не трябва да имат нищо свое.
Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано,
те трябва да бъдат погълнати от русите!” – Аксаков-син
09:59 28.01.2026
86 Пламен
Украйна печели война която русия започна
Коментиран от #92, #98
10:00 28.01.2026
87 Буха ха
Коментиран от #90
10:00 28.01.2026
88 Чалма с петолъчка
До коментар #83 от "Събирайте капачки, за последно":ей добре че беха американците да помогнат на братушките на 4-тата година от 3 дневната специална обосрация
10:02 28.01.2026
89 украйна ТРЯБВА ДА ПОБЕДИ ВЕДНАГА СЛЕД
10:04 28.01.2026
90 Чалма с петолъчка
До коментар #87 от "Буха ха":ей, добре че сме в колективния запад, нъли
10:04 28.01.2026
91 Обективни истини
До коментар #70 от "Лука":Насилствено бусолизирани мъже ли наричаш защитници на родината или идеологически настроените неонацисти? Моля за уточняване?
10:05 28.01.2026
92 Той
До коментар #86 от "Пламен":украйна предизвика конфликта, Русия започна СВО. Нека да казваме и Я след като сме казали А
10:07 28.01.2026
93 Левски
Коментиран от #97
10:08 28.01.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 БАЦЕ ЕООД
10:08 28.01.2026
96 БАЦЕ ЕООД
10:09 28.01.2026
97 Чалма с петолъчка
До коментар #93 от "Левски":дзън, 5 копейки по сметката от мутрафонова
10:10 28.01.2026
98 Боко
До коментар #86 от "Пламен":Бате… ти с инсулт ли си ?😳 че нищо не ти се разбира🥸
10:11 28.01.2026