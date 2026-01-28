Новини
Скандал със записи от козметично студио в Бургас: Жена се е разпознала в порнографски сайт

28 Януари, 2026 19:49 1 259 17

Записите от скрита видеокамера в помещение за козметични процедури са направени през 2024 г. без знанието на жертвата

Скандал със записи от козметично студио в Бургас: Жена се е разпознала в порнографски сайт - 1
Снимка: Shutterstock
Незаконно заснети видеоклипове с разсъблечени клиенти в момент на козметична процедура в салон в Бургас са били качени онлайн, съобщават от Нова телевизия. Жена от такъв запис открива себе си в сайт с порнографско съдържание. Тя е подала сигнал в прокуратурата. Видеото вече е гледано от над 50 хиляди души.
Записите от скрита видеокамера в помещение за козметични процедури са направени през 2024 г. без знанието на жертвата. Преди дни тя разпознава собственото си голо тяло във видео, публикувано в канал с порнографско съдържание.

Оставайки анонимна тя каза: „Тези кадри ми ги изпратиха мои познати, които са в дадената група. Чувствам се ужасно, отвратително, омерзена. Все пак много хора са в тази група и най-малкото е твърде лично. Ние си доверяваме телата в този салон за процедура за немалка сума и съответно разчитаме да бъде спазена някаква конфиденциалност, а те ни заснемат тайно”.

Според закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и е престъпление.
„Изисква се този, който поставя камерите, да е администратор на лични данни, да бъде вписан в специален регистър. Камерите трябва да са поставени на такива места, които да са видни за всички хора, съответно трябва да се поставят обозначителни табели, за да могат всички граждани да са информирани, че там се осъществява видеозаснемане”, обясни адвокат Росен Диев.
Прокуратурата вече работи по случая. Говорителят на Районна прокуратура – Бургас Мария Маркова заяви, че е учудваща целта, за която са направени тези заснемания и по-скоро целта и начина на разпространение. Адвокат Диев посочи, че този салон е един от посещаваните в град Бургас и на този етап не се знае колко хора още може да са пострадали по същия начин.

На входа на салона има табела за монтирано видеонаблюдение, а собственичката казва, че всеки подписва информирано съгласие, в което е упоменато, че има камери за сигурност и охрана. Тя обаче не каза защо има скрита камера в помещенията за процедури, където клиентите са голи. Според нея записите са от пробив в мрежата на камерите и предполага, че може би е от wi-fi мрежата. „Там има два записа с доста интимен характер, на които съм снимана аз. Абсолютно злонамерена атака и като цяло мисля, че е насочено към мен”, твърди още собственичката.

По случая е започнала проверка както от бургаската прокуратура, така и от ГДБОП.


Бургас / България
  • 1 Свенливи но не и сиви

    9 0 Отговор
    Някои са успели да осъществят мечтата си да са красиви и известни, макар и не в правилният сегмент. Предполагам, че съдебната сага ще е част от мащабната рекламна кампания, която се търси.

    19:53 28.01.2026

  • 2 Супер

    10 3 Отговор
    Сега да им иска обезщетение от един милион евро....и следващите доста ще се замислят преди да предприемат такива долни неща . Да им вземе всичко и няколко поколения да изплащат обезщетение

    19:56 28.01.2026

  • 3 Кино на живо

    14 0 Отговор
    Явно студиото е с друга цел.

    19:56 28.01.2026

  • 4 🎃⚔️🐷

    14 2 Отговор
    Приятелите й били част от групата на извлатеняците 🤡

    19:56 28.01.2026

  • 5 Ник

    16 0 Отговор
    Добри приятели има, посещават прнографски сайтове, но пък, веднага са и познали тялото и са и казали. Добре, че доста приятели и познават тялото иначе никога нямаше да разбере :)

    19:58 28.01.2026

  • 6 Записите са

    4 1 Отговор
    Задължителни и служат за защита от обвинения и в спорове от двете
    Страни служите и клиент. В повечето случай аз платих за тази процедура и НЕБЕШЕ направена професионално или той ме обара или клиента ми се нахвърли.
    Разпространява на такива записи без разрешението на една от двете страни е незаконно по българските закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и европейски законни. Та дори и по световните.

    20:00 28.01.2026

  • 7 ох котьо

    6 0 Отговор
    кво и правят на таз женица с вибратора на снимката избрана от мичето

    20:00 28.01.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    И какви са били тези козметични процедури, че са били от интимен характер. Масажистът е задоволявал дамите. Видеото е в порно сайт, а не в еротичен.

    20:05 28.01.2026

  • 9 да ве да

    3 0 Отговор
    Що ли не й вярвам на тая собственичка, която най-вероятно е решила да изкарва допълнително не малко пари, пускайки клипчета с епилации на интимни зони и пр. в сайтове за извpатеняци и маняци?

    Коментиран от #11

    20:06 28.01.2026

  • 10 пак неясно за голи тела ли става дума

    6 0 Отговор
    или порнографски сцени в козметичен салон
    интересно какви действия правят тез женици
    дали мастурбират или си замесват кекс с масажистки

    „Там има два записа с доста интимен характер, на които съм снимана аз

    20:07 28.01.2026

  • 11 що няма лошо обучителни видеа по

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "да ве да":

    епилации на интимни зони

    Коментиран от #14

    20:09 28.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Психопат

    4 0 Отговор
    За кой сайт става дума? За един приятел питам

    20:11 28.01.2026

  • 14 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "що няма лошо обучителни видеа по":

    Желаете да се подложите ли?

    20:12 28.01.2026

  • 15 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Яко да си разпознае к@т3ричката докато търси нещо за гледане да набие к@т3ричката

    20:13 28.01.2026

  • 16 хмм

    1 0 Отговор
    Това с камерите важи и за КАТ.

    20:14 28.01.2026

  • 17 въпрос

    1 0 Отговор
    а тя защо рови в подобни сайтове?

    20:18 28.01.2026

