Изабелла Шиникова на четвъртфинал в Египет

29 Януари, 2026 18:06 440 0

Българката победи квалификантката Мави Остеррайхер

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

Поставената под №1 в схемата Шиникова направи обрат и победи във втория кръг с 6:7(5), 6:3, 6:3 квалификантката Мави Остеррайхер (Австрия). Двубоят продължи 2 часа и 44 минути.


Шиникова навакса пасив от 2:4 до 4:4 в първия сет, който беше решен след тайбрек. В него българката имаше преднина от 4:3 точки, но спечели само едно от следващите пет разигравания.

Националката изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели пет поредни гейма за 5:2 и в крайна сметка затвори сета с 6:3. В третия решителен сет Шиникова спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 и триумфира с победата.

За място на полуфиналите Шиникова ще играе срещу квалификантката Катерина Куйович (Белгия).


Шиникова обаче отпадна на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката в тандем с Гая Скварчалупи (Италия), поставени под номер 1 в схемата, загубиха от японките Сае Ногути и Шихо Цуджиока с 1:6, 1:6 за 48 минути.


