Димитър Кузманов не се задържа дълго в основната схема на Чалънджъра в Манама

28 Януари, 2026 22:27 411 1

Българският тенисист отпадна в първия кръг

Димитър Кузманов не се задържа дълго в основната схема на Чалънджъра в Манама - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на основната схема на сингъл на турнира на твърда настилка от тенис сериите „Чалънджър 125" в Манама (Бахрейн) с награден фонд 225 000 щатски долара.

Българинът допусна обрат и отстъпи със 7:5, 1:6, 5:7 на №135 в световната ранглиста Николай Будков Кяер (Норвегия), бивш №1 при юношите. Срещата продължи 2 часа и 19 минути.

Преди този мач Кузманов постигна две победи в квалификациите.


32-годишният българин спечели първия сет с единствен пробив в 11-ия гейм, но загуби втората част с 1:6. Кузманов поведе с 4:0 в решителния трети сет, но допусна изравняване при 4:4. 19-годишният норвежец реализира нов брейк за 6:5 в своя полза, след което затвори мача на собствен сервис.


  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Отново неграмотни драскачи! Кузманов не се е задържал нито за секунда, а е отпаднал в първия възможен момент, а не че не се е задържал дълго!

    22:38 28.01.2026

