Атлетико Мадрид с категорична победа над Бетис, стопи разликата с Барселона

Атлетико Мадрид се наложи с 2:0 при гостуването си на Бетис в последния двубой от десетия кръг на шампионата. Срещата се проведе на стадион "Ла Картуха" и донесе ценни три точки на столичани, които вече дишат във врата на Барселона.

Още в самото начало на мача, в третата минута, Джулиано Симеоне – син на треньора Диего Симеоне – откри резултата след прецизен пас от капитана Коке. Атлетико не спря дотук и в първата минута на добавеното време преди почивката Алекс Баена удвои преднината на гостите, възползвайки се от отлична асистенция на Хулиан Алварес.

С този успех "дюшекчиите" изпревариха Еспаньол и се изкачиха на четвъртата позиция във временното класиране с актив от 19 точки. Те вече са само на една точка зад третия Виляреал и на три от втория Барселона, което прави битката за челните места още по-оспорвана.

Бетис, от своя страна, остава на шеста позиция с 16 точки