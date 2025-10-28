Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кевин де Бройне аут за четири месеца след тежка травма в дербито с Интер

Кевин де Бройне аут за четири месеца след тежка травма в дербито с Интер

28 Октомври, 2025 11:42 417 0

  • кевин де бройне-
  • наполи-
  • контузия-
  • интер-
  • серия а-
  • футбол-
  • травма-
  • рехабилитация-
  • новини-
  • спорт

Медицинските прегледи потвърдиха най-лошите опасения

Кевин де Бройне аут за четири месеца след тежка травма в дербито с Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Белгийският плеймейкър на Наполи - Кевин де Бройне ще отсъства от футболните терени в следващите четири месеца, след като получи сериозна контузия по време на зрелищния сблъсък с Интер, завършил 3:1.

Злополучният момент настъпи точно когато Де Бройне реализира дузпа и откри резултата за "небесносините". Веднага след попадението, 34-годишният халф усети остра болка в дясното бедро, хвана се за крака и сигнализира за смяна. Състоянието му не позволи да напусне игрището без чужда помощ, което предизвика тревога сред съотборници и привърженици.

Кевин де Бройне аут за четири месеца след тежка травма в дербито с Интер
Снимка: БГНЕС/EПA

Медицинските прегледи, проведени в болница "Пинета Гранде", потвърдиха най-лошите опасения – тежко разкъсване на бицепса феморис на дясното бедро. От клуба обявиха, че Де Бройне вече е стартирал интензивна рехабилитация, но възстановяването ще отнеме поне четири месеца.

Този удар идва в момент, когато белгийската звезда демонстрираше отлична форма с екипа на Наполи – четири гола и две асистенции в 11 срещи от началото на сезона. Загубата му със сигурност ще се отрази на амбициите на неаполитанците в Серия А и европейските турнири.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ