Кевин де Бройне аут за четири месеца след тежка травма в дербито с Интер

Белгийският плеймейкър на Наполи - Кевин де Бройне ще отсъства от футболните терени в следващите четири месеца, след като получи сериозна контузия по време на зрелищния сблъсък с Интер, завършил 3:1.

Злополучният момент настъпи точно когато Де Бройне реализира дузпа и откри резултата за "небесносините". Веднага след попадението, 34-годишният халф усети остра болка в дясното бедро, хвана се за крака и сигнализира за смяна. Състоянието му не позволи да напусне игрището без чужда помощ, което предизвика тревога сред съотборници и привърженици.

Снимка: БГНЕС/EПA

Медицинските прегледи, проведени в болница "Пинета Гранде", потвърдиха най-лошите опасения – тежко разкъсване на бицепса феморис на дясното бедро. От клуба обявиха, че Де Бройне вече е стартирал интензивна рехабилитация, но възстановяването ще отнеме поне четири месеца.

Този удар идва в момент, когато белгийската звезда демонстрираше отлична форма с екипа на Наполи – четири гола и две асистенции в 11 срещи от началото на сезона. Загубата му със сигурност ще се отрази на амбициите на неаполитанците в Серия А и европейските турнири.