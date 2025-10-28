Новини
Хулио Веласкес: Лудогорец загуби, но да не подценяваме ЦСКА 1948

Хулио Веласкес: Лудогорец загуби, но да не подценяваме ЦСКА 1948

28 Октомври, 2025 13:38

Треньорът на Левски говори преди мача на "сините" за купата срещу Хебър

Хулио Веласкес: Лудогорец загуби, но да не подценяваме ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди утрешния мач на “сините” срещу Хебър от 1/16-финалите на Sesame Купа на България. Той коментира и вчерашния мач между Лудогорец и ЦСКА 1948, предаде Sportal.bg.

“Считам, че сме готови. Възстановихме се след последния мач, ще отидем по най-добрия начин подготвени.

Ние сме доволни от всички футболисти. Всички тренират много добре. Имаме и късмета да имаме малко контузени. Оттук насетне следват различни ситуации, които се дължат на конкуренцията в отбора. Началото на година имаше мачове за Европа и шампионата, което ни позволяваше почти всички футболисти да запишат игрово време. След отпадането от евротурнирите със сигурност не може всички играчи да разполагат с толкова игрово време. В крайна сметка могат само 20 футболисти да бъдат в групата и това те ограничава. Взимайки предвид всички обстоятелства, във всеки мач подбираме по най-добрия начин. Както и друг път съм казвал, всички имат шанс да започнат и се готвят добре. Като казвам всички, имам предвид абсолютно всички.

Съставът за утрешния мач няма да се базира на неделния мач. Ще изберем най-добрите 11.

Няма да губя време да коментирам какво е станало в миналото. Ще остана концентриран в настоящето. Подхождаме по най-отговорен начин и с уважение. Скромни, срещу противник, който сме наясно, че ще иска да направи добър мач. Трябва да подходим отговорно, с желание и разбира се, с идеята да спечелим. Наясно сме с това как играят, анализирали сме последните им 5 мача. Изправяме се срещу един отбор, който ще иска да играе силно на собствен терен, в последния си мач промени системата си, но ние сме наясно с всичко това.

Нямам на 100% увереност как ще изглежда терена, но се надявам да направят всичко възможно домакините. Предстои ни тренировка, анализираме и ще преценим кой ще пази утре.

Лудогорец загуби, но все пак има още един противник, който спечели и е на второ място. Мисля, че е липса на уважение, ако говорим само за Лудогорец. Всички отбори заслужават уважение. Гледаме себе си, това е нашият фокус. Всеки ден се опитваме да се подобряваме, но вглеждайки се в нас, а не в останалите. Гледаме да не губим енергия и време какви са резултатите на другите отбори. Изключително скромни, всеки ден се опитваме да сме по-добри от вчерашния. Мач за мач. Хебър ни е основният съперник в момента.

Винаги, когато гостуваме, подкрепата на нашите фенове е невероятна. Само може да сме благодарни за това. Това трябва да ни кара да се чувстваме горди и отговорни”, завърши Веласкес.


