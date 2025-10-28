Новини
Спорт »
Световен футбол »
Георги Иванов участва в заседание на Футболната комисия на УЕФА като заместник-председател

Георги Иванов участва в заседание на Футболната комисия на УЕФА като заместник-председател

28 Октомври, 2025 17:03 358 1

  • бфс -
  • георги иванов -
  • заседание -
  • футболната комисия -
  • уефа-
  • нион

Събитието се проведе в Нион

Георги Иванов участва в заседание на Футболната комисия на УЕФА като заместник-председател - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на БФС Георги Иванов взе участие в редовното заседание на Футболната комисия на УЕФА в качеството си на неин заместник-председател.

Събитието се проведе в централата на УЕФА в Нион, Швейцария, и бе водено от председателя на Комисията - президента на Грузинската федерация Леван Кобиашвили.

По време на срещата бяха обсъдени ключови фактори за развитието на футбола на национално и клубно ниво, сред които правилата на играта, както и казуси относно съдийството, календара и мачовете в местните първенства.

В точките от дневния ред на заседанието бяха заложени и темите, свързани с поведението на състезателите, ВАР системите, развитието на женския футбол и др.

По-късно през деня Георги Иванов проведе среща и с президента на УЕФА Александър Чеферин, с когото коментираха актуални теми, свързани с развитието на футбола в страната ни и възможностите за съвместни дейности.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селския

    1 0 Отговор
    Леле Гонзо се е изпъчил като значка на ревер. Буци така се перчи за снимка до някой чужденец. Проста и селска работа.

    17:28 28.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ