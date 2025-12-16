Георги Иванов участва в пленарната сесия на ФИФА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе участие в пленарната сесия на постоянните комисии на ФИФА, която се проведе в Катар. Той присъства там в качеството си на член на Комисията за техническо развитие към световната футболна централа.
Срещата в Катар събра представители на ключовите комисии на ФИФА, които изпълняват важна роля в стратегическото планиране и глобалното развитие на футбола. Постоянните комисии функционират като експертни органи, които дават съвети и подпомагат Съвета на ФИФА по разнообразни теми — от техническо развитие и обучение до структурата на футболните програми по целия свят.
Комисията за техническо развитие, в която участва Георги Иванов, е насочена към анализ и развитие на ключови технически аспекти на играта и към подобряване на футболните процеси на всички нива — от детски и младежки програми до елитни национални и клубни структури. Тя подпомага внедряването на иновативни подходи и добри практики за развиване на играта.
Участието на ръководството на БФС в работата на постоянните комисии на ФИФА е от особено значение за България. То гарантира, че българският футбол има глас в дискусиите и решенията, които оформят бъдещето на спорта на глобално ниво. Това включва теми като техническо развитие, футболни стандарти, обучения за треньори и администрация, и други стратегически приоритети, обсъждани от международни експерти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммммм
Никакво!!!!
Коментиран от #12
14:28 16.12.2025
2 Глав
14:29 16.12.2025
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #9
14:29 16.12.2025
4 Любопитен
Коментиран от #5
14:31 16.12.2025
5 Гонзо с немски
До коментар #4 от "Любопитен":Гонзо е като немска овчарка.
Всичко разбира но нищо не може да каже!
14:33 16.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:33 16.12.2025
7 Трол
14:41 16.12.2025
8 Адвокат Семерджиев
14:42 16.12.2025
9 Брачед
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":На ФИФА им трябват, точно такива илитерати, като нашият "специалист"
14:44 16.12.2025
10 Тома
14:56 16.12.2025
11 Гост
14:57 16.12.2025
12 Хммммм
До коментар #1 от "Хммммм":периода 1992–1994 г. Иванов е активен професионален състезател на "Локомотив" (Пловдив). Въпреки това в медиите се тиражира, че е получил диплома от 22 СОУ в София през 1994 г. Иванов обаче се е преместил в София през 1997 г. Самият Гонзо обявява на 28 ноември 2001 г. в "Шоуто на Слави", че е завършил само 8-и клас.
15:07 16.12.2025