Новини
Спорт »
Световен футбол »
Георги Иванов участва в пленарната сесия на ФИФА

Георги Иванов участва в пленарната сесия на ФИФА

16 Декември, 2025 14:25 476 12

  • българския футболен съюз-
  • георги иванов -
  • сесия -
  • комисии -
  • фифа-
  • катар-
  • бфс

Той присъства там в качеството си на член на Комисията за техническо развитие

Георги Иванов участва в пленарната сесия на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе участие в пленарната сесия на постоянните комисии на ФИФА, която се проведе в Катар. Той присъства там в качеството си на член на Комисията за техническо развитие към световната футболна централа.

Срещата в Катар събра представители на ключовите комисии на ФИФА, които изпълняват важна роля в стратегическото планиране и глобалното развитие на футбола. Постоянните комисии функционират като експертни органи, които дават съвети и подпомагат Съвета на ФИФА по разнообразни теми — от техническо развитие и обучение до структурата на футболните програми по целия свят.

Комисията за техническо развитие, в която участва Георги Иванов, е насочена към анализ и развитие на ключови технически аспекти на играта и към подобряване на футболните процеси на всички нива — от детски и младежки програми до елитни национални и клубни структури. Тя подпомага внедряването на иновативни подходи и добри практики за развиване на играта.

Участието на ръководството на БФС в работата на постоянните комисии на ФИФА е от особено значение за България. То гарантира, че българският футбол има глас в дискусиите и решенията, които оформят бъдещето на спорта на глобално ниво. Това включва теми като техническо развитие, футболни стандарти, обучения за треньори и администрация, и други стратегически приоритети, обсъждани от международни експерти.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммммм

    7 1 Отговор
    Българския футбол е като образованието на тоя от снимката.
    Никакво!!!!

    Коментиран от #12

    14:28 16.12.2025

  • 2 Глав

    5 0 Отговор
    Страхотни физиономии пращаме там.На челото им пише директно природно тп.За езици,маниери и пр. да не говорим.И онези знаят за какво става дума.затова и ни млазят по целия свят където са отишли българи.

    14:29 16.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    От ФИФА знаят ли , че Гонзо е учил-недоучил🤔❗

    Коментиран от #9

    14:29 16.12.2025

  • 4 Любопитен

    4 1 Отговор
    Кой ще му превежда?

    Коментиран от #5

    14:31 16.12.2025

  • 5 Гонзо с немски

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Гонзо е като немска овчарка.
    Всичко разбира но нищо не може да каже!

    14:33 16.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Не само футболист, и съученик няма, който да е учил с Гонзо в ДЕВЕТИ клас❗ За по-нагоре никой не пита❗

    14:33 16.12.2025

  • 7 Трол

    0 1 Отговор
    Дано не го объркат с Луиш Фиго.

    14:41 16.12.2025

  • 8 Адвокат Семерджиев

    4 0 Отговор
    Надяваме се,че с участието си в пленарната сесия на ФИФА, президентът на Българският футболен съюз(БФС) г-н Георги Иванов, не решава 3адачи със събиране и изваждане на числа до 100 и оцветяване на картинки в детски книжки, а взима дейно участие като експерт по тактико-тактическа и футболна грамотност за развитието на детско-юношеският и мъжки футбол в световен мащаб.

    14:42 16.12.2025

  • 9 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    На ФИФА им трябват, точно такива илитерати, като нашият "специалист"

    14:44 16.12.2025

  • 10 Тома

    0 1 Отговор
    Откъдето да погледнеш инжинера лъха на п.ростотия.

    14:56 16.12.2025

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    С "важно-сериозна" физиономия не можеш да скриеш коефициент на интелигентност на неузрял пъпеш.

    14:57 16.12.2025

  • 12 Хммммм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хммммм":

    периода 1992–1994 г. Иванов е активен професионален състезател на "Локомотив" (Пловдив). Въпреки това в медиите се тиражира, че е получил диплома от 22 СОУ в София през 1994 г. Иванов обаче се е преместил в София през 1997 г. Самият Гонзо обявява на 28 ноември 2001 г. в "Шоуто на Слави", че е завършил само 8-и клас.

    15:07 16.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ