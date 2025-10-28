Новини
Роберт Левандовски отново на линия за Барселона в предстоящия сблъсък с Елче

28 Октомври, 2025 17:33 443 0

Възстановяването му върви по план

Роберт Левандовски отново на линия за Барселона в предстоящия сблъсък с Елче - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона получи истински тласък преди важния си двубой от 11-ия кръг на Ла Лига срещу Елче – голмайсторът Роберт Левандовски е готов да се завърне в игра. След като пропусна три поредни срещи заради травма в бедрото, полският нападател вече тренира наравно със съотборниците си и е на път да се появи отново на терена още тази неделя, информира испанското издание „Мундо Депортиво“.

Възстановяването на Левандовски върви по план и феновете на каталунския гранд могат да си отдъхнат – звездата на отбора е готов да поведе атаката срещу Елче. Очаква се присъствието му да даде нов импулс на офанзивната мощ на Барса, която усети липсата му в последните мачове.

Освен Левандовски, добри новини идват и от вратарския пост – Жоан Гарсия също е на крачка от завръщане след контузия. Той може да попадне в групата за предстоящия двубой, което допълнително засилва конкуренцията в състава.


