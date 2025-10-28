Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арне Слот отказа традиционната пресконференция преди сблъсъка с Кристъл Палас

Арне Слот отказа традиционната пресконференция преди сблъсъка с Кристъл Палас

28 Октомври, 2025 21:11 491 0

  • ливърпул-
  • арне слот-
  • кристъл палас-
  • купа на лигата-
  • пресконференция-
  • висша лига-
  • шампионска лига-
  • футболни новини

Холандският наставник се намира под сериозно напрежение заради незадоволителните резултати на тима

Арне Слот отказа традиционната пресконференция преди сблъсъка с Кристъл Палас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул, Арне Слот, изненада футболната общественост, като отказа да се яви на обичайната пресконференция преди ключовия двубой срещу Кристъл Палас от осминафиналите на Купата на Лигата, информира британското издание The Sun.

Срещата ще се проведе на 29 октомври (сряда) на митичния стадион "Анфийлд", където "червените" ще се опитат да прекъснат негативната си серия.

Холандският наставник, който се намира под сериозно напрежение заради незадоволителните резултати на тима, предпочете да избегне въпросите на медиите и да се съсредоточи върху подготовката на отбора.

Ливърпул преживява труден период, след като инкасира четири последователни поражения във Висшата лига – от Кристъл Палас (1:2), Челси (1:2), Манчестър Юнайтед (1:2) и Брентфорд (2:3). Към това се добавя и разочароващата загуба от Галатасарай (0:1) във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ