Арне Слот отказа традиционната пресконференция преди сблъсъка с Кристъл Палас

Мениджърът на Ливърпул, Арне Слот, изненада футболната общественост, като отказа да се яви на обичайната пресконференция преди ключовия двубой срещу Кристъл Палас от осминафиналите на Купата на Лигата, информира британското издание The Sun.

Срещата ще се проведе на 29 октомври (сряда) на митичния стадион "Анфийлд", където "червените" ще се опитат да прекъснат негативната си серия.

Холандският наставник, който се намира под сериозно напрежение заради незадоволителните резултати на тима, предпочете да избегне въпросите на медиите и да се съсредоточи върху подготовката на отбора.

Ливърпул преживява труден период, след като инкасира четири последователни поражения във Висшата лига – от Кристъл Палас (1:2), Челси (1:2), Манчестър Юнайтед (1:2) и Брентфорд (2:3). Към това се добавя и разочароващата загуба от Галатасарай (0:1) във втория кръг на груповата фаза на Шампионската лига.