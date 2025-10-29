Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас напусна Мастърса в Париж след сензационна загуба

Карлос Алкарас напусна Мастърса в Париж след сензационна загуба

29 Октомври, 2025 07:26 603 0

  • карлос алкарас-
  • камерън нори-
  • мастърс 1000 париж-
  • сензация-
  • тенис новини-
  • резултати-
  • изненади-
  • спорт

Камерън Нори отстрани световтия номер 1

Карлос Алкарас напусна Мастърса в Париж след сензационна загуба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер 1 в тениса - Карлос Алкарас преживя неочаквано поражение още в първия си мач на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Париж. Испанската тенис звезда бе изненадан от опитния британец Камерън Нори, който обърна резултата и триумфира с 4:6, 6:3, 6:4. Двубоят, продължил 2 часа и 24 минути, се превърна в истинска битка на характери и умения.

Алкарас започна уверено и спечели първия сет, но левичарят Нори показа завидна устойчивост и обърна развоя на срещата в своя полза.

Това бе едва третата победа за британеца в осемте им досегашни сблъсъка, но първата на закрит корт.

С този успех Камерън Нори си осигури място в третия кръг, където ще се изправи срещу победителя от двубоя между Валентен Вашеро и Артур Риндеркнех – двама френски тенисисти, които също се борят за място сред най-добрите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ