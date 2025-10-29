Карлос Алкарас напусна Мастърса в Париж след сензационна загуба

Световният номер 1 в тениса - Карлос Алкарас преживя неочаквано поражение още в първия си мач на престижния турнир от сериите "Мастърс 1000" в Париж. Испанската тенис звезда бе изненадан от опитния британец Камерън Нори, който обърна резултата и триумфира с 4:6, 6:3, 6:4. Двубоят, продължил 2 часа и 24 минути, се превърна в истинска битка на характери и умения.

Алкарас започна уверено и спечели първия сет, но левичарят Нори показа завидна устойчивост и обърна развоя на срещата в своя полза.

Това бе едва третата победа за британеца в осемте им досегашни сблъсъка, но първата на закрит корт.

С този успех Камерън Нори си осигури място в третия кръг, където ще се изправи срещу победителя от двубоя между Валентен Вашеро и Артур Риндеркнех – двама френски тенисисти, които също се борят за място сред най-добрите.