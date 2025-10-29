Новини
Спалети все по-близо до официално кратко споразумение с Ювентус

Спалети все по-близо до официално кратко споразумение с Ювентус

29 Октомври, 2025 07:48 498 0

  • лучано спалети -
  • ювентус -
  • la gazzetta dello sport-
  • дамян комоли-
  • торино-
  • рафаеле паладино

Италианецът е готов да подпише договор до края на сезона

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лучано Спалети и Ювентус изглеждат все по-близо до споразумение, пише “La Gazzetta dello Sport”. Италианският треньор се е срещнал с Дамян Комоли, а по-късно и с Джорджо Киелини, който се завърна в Торино след официално събитие в Рияд.

Бившият селекционер на Италия е дал съгласието си да подпише краткосрочен договор за осем месеца, който автоматично ще се удължи, ако клубът се класира за Шампионската лига. Спалети е представил своите идеи за управление на състава и потенциални решения на някои проблеми, но финансовите детайли все още не са уточнени.

Очаква се сделката да бъде финализирана до 48 часа, като официалното потвърждение вероятно ще дойде след мача на Юве с Удинезе. Междувременно клубът поддържа контакт и с Рафаеле Паладино, който остава резервен вариант.


