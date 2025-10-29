Ал-Итихад на Бензема изхвърли Ал-Насър на Роналдо и продължава напред в Кралската купа на шампионите

Ал-Итихад се класира на осминафиналите в турнира за Кралската купа на шампионите в Саудитска Арабия. Тимът на френския голмайстор Карим Бензема надделя с 2:1 над звездния състав на Ал-Насър, в който блести Кристиано Роналдо.

Още в 15-ата минута Бензема даде преднина на своя тим след прецизно подаване от Муса Диаби, с което постави началото на интригуващ сблъсък. Само четвърт час по-късно Анжело възстанови равенството, връщайки надеждите на Ал-Насър. В самия край на първата част Уссем Ауар се разписа за Ал-Итихад, осигурявайки ценна преднина на своя отбор преди почивката.

Втората част започна с неприятности за Ал-Итихад – в 49-ата минута Ахмед Ал Джулайдан бе изгонен с директен червен картон, оставяйки тима си с човек по-малко за почти цяло полувреме. Въпреки численото си преимущество, Ал-Насър и Роналдо не успяха да намерят път към вратата и да изравнят резултата.

Кристиано Роналдо остана на терена през всичките 90 минути, но този път не успя да помогне на своя отбор да избегне поражението. Карим Бензема бе заменен в 76-ата минута, след като изигра ключова роля за успеха на Ал-Итихад.