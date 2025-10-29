Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ал-Итихад на Бензема изхвърли Ал-Насър на Роналдо и продължава напред в Кралската купа на шампионите

Ал-Итихад на Бензема изхвърли Ал-Насър на Роналдо и продължава напред в Кралската купа на шампионите

29 Октомври, 2025 08:51 461 0

  • ал-итихад-
  • ал-насър-
  • карим бензема-
  • кристиано роналдо-
  • кралска купа на шампионите-
  • саудитска арабия-
  • футбол-
  • осминафинал-
  • резултат-
  • червен картон

Футболните фенове в Саудитска Арабия станаха свидетели на истински спектакъл

Ал-Итихад на Бензема изхвърли Ал-Насър на Роналдо и продължава напред в Кралската купа на шампионите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ал-Итихад се класира на осминафиналите в турнира за Кралската купа на шампионите в Саудитска Арабия. Тимът на френския голмайстор Карим Бензема надделя с 2:1 над звездния състав на Ал-Насър, в който блести Кристиано Роналдо.

Още в 15-ата минута Бензема даде преднина на своя тим след прецизно подаване от Муса Диаби, с което постави началото на интригуващ сблъсък. Само четвърт час по-късно Анжело възстанови равенството, връщайки надеждите на Ал-Насър. В самия край на първата част Уссем Ауар се разписа за Ал-Итихад, осигурявайки ценна преднина на своя отбор преди почивката.

Втората част започна с неприятности за Ал-Итихад – в 49-ата минута Ахмед Ал Джулайдан бе изгонен с директен червен картон, оставяйки тима си с човек по-малко за почти цяло полувреме. Въпреки численото си преимущество, Ал-Насър и Роналдо не успяха да намерят път към вратата и да изравнят резултата.

Кристиано Роналдо остана на терена през всичките 90 минути, но този път не успя да помогне на своя отбор да избегне поражението. Карим Бензема бе заменен в 76-ата минута, след като изигра ключова роля за успеха на Ал-Итихад.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ