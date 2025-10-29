Спортът по ТВ в сряда (29 октомври)

12.00 Футбол: Миньор Перник – Черно море - Диема спорт 2
12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 2
13.30 Футбол: Севлиево – ЦСКА - Диема спорт
16.30 Футбол: Хебър – Левски - Диема спорт
18.00 Баскетбол: Бешикташ – Бург ан Брен - МАХ Спорт 4
19.00 Футбол: Падерборн – Байер - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Майнц – Щутгарт - Нова спорт
19.30 Футбол: Ювентус – Удинезе - МАХ Спорт 3
20.00 Футбол: Лориен – ПСЖ - Диема спорт 2
20.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол: Олимпиакос – Монако - МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол: Лубе – Тренто - МАХ Спорт 4
21.45 Футбол: Интер - Фиорентина - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Ливърпул – Кристъл Палас - Диема спорт 3
21.45 Футбол: Арсенал – Брайтън - Диема спорт
21.45 Футбол: Кьолн – Байерн - Нова спорт
22.00 Футбол: Нюкасъл – Тотнъм - Диема спорт 2
