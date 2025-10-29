Новини
Спортът по ТВ в сряда (29 октомври)

Спортът по ТВ в сряда (29 октомври)

29 Октомври, 2025

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Павел Ковачев

12.00 Футбол: Миньор Перник – Черно море - Диема спорт 2

12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1

12.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 2

13.30 Футбол: Севлиево – ЦСКА - Диема спорт

16.30 Футбол: Хебър – Левски - Диема спорт

18.00 Баскетбол: Бешикташ – Бург ан Брен - МАХ Спорт 4

19.00 Футбол: Падерборн – Байер - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Майнц – Щутгарт - Нова спорт

19.30 Футбол: Ювентус – Удинезе - МАХ Спорт 3

20.00 Футбол: Лориен – ПСЖ - Диема спорт 2

20.00 Тенис: турнир в Париж - МАХ Спорт 1

21.00 Баскетбол: Олимпиакос – Монако - МАХ Спорт 2

21.30 Волейбол: Лубе – Тренто - МАХ Спорт 4

21.45 Футбол: Интер - Фиорентина - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Ливърпул – Кристъл Палас - Диема спорт 3

21.45 Футбол: Арсенал – Брайтън - Диема спорт

21.45 Футбол: Кьолн – Байерн - Нова спорт

22.00 Футбол: Нюкасъл – Тотнъм - Диема спорт 2


