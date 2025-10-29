Новини
Атлетико Минейро се класира за финала на Копа Судамерикана, Хълк на крачка от исторически рекорд (ВИДЕО)

29 Октомври, 2025 11:56

Опитният нападател реализира своя гол номер 499

Атлетико Минейро се класира за финала на Копа Судамерикана, Хълк на крачка от исторически рекорд (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилският гранд Атлетико Минейро си осигури място на големия финал в Копа Судамерикана, след като надделя с 3:1 над еквадорския Индепендиенте дел Вале в зрелищен реванш. С общ резултат 4:2 „черно-белите“ се превърнаха в първия финалист на престижния южноамерикански турнир.

В герой на вечерта се превърна опитният нападател Хълк, който сложи точка на 15-месечната си голова суша, реализирайки третото попадение за своя тим. Това бе гол номер 499 в богатата му кариера – само едно попадение го дели от впечатляващата граница от 500 гола.

Останалите две попадения за Атлетико бяха дело на Гийерме Арана и Бернард, които също се разписаха с красиви изпълнения.

Така Атлетико Минейро ще очаква с интерес развръзката в другия полуфинал, където аржентинският Ланус и чилийският Универсидад де Чиле ще определят втория финалист. Първият двубой между тях завърши при равенство 2:2, което обещава интригуващ реванш.

Големият финал на Копа Судамерикана ще се състои на 22 ноември в Асунсион, Парагвай, където Атлетико Минейро ще има шанс да добави нов трофей към витрината си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

