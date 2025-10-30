Вече са ясни четвъртфиналните двойки в Карабао Къп

Новини
30 Октомври, 2025 07:59 501 0

След като в предходните два дни се изиграха всички 1/8-финални мачове от турнира за ФА Къп, в ранните часове на днешния 30-и октомври (четвъртък) бе изтеглен и жребият за следващата фаза на турнира.

Носителят на ФА Къп и Комюнити Шийлд Кристъл Палас ще гостува на Арсенал в лондонско дерби.

Световният клубен шампион Челси ще пътува до Уелс за визита на Кардиф Сити.

Манчестър Сити, който за последно триумфира в турнира през 2021 г. ще играе срещу Брентфорд.

Актуалният носител на Карабао Къп Нюкасъл ще има столичен съперник в лицето на Фулъм.


